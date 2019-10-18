Посол Китая в России рассказал о появлении украинских активистов в Гонконге

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй выразил обеспокоенность обострением ситуации в Гонконге (Сянгане), которая, в том числе, инспирируется извне на встрече с журналистами.

По словам дипломата, в Гонконге появились "украинские элементы". "Там некоторые хотят жить, как украинцы, - сетует посол, - но они забывают, что сегодня в административном районе ВВП на душу населения составляет порядка 20 тысяч долларов. Однако если они хотят такой же уровень жизни, как на Украине, этого можно в результате беспорядков добиться".

Чжан Ханьхуэй отметил, что более века Гонконг был колонией, ни о каких правах человека там не было и речи. Сегодня радикальные элементы совершают поджоги, повреждают коммунальные системы, уничтожают инфраструктуру. В этой связи справедливым представляется требование администрации запретить ношение масок, скрывающих лицо. Тем более, что это распространенная мировая практика.

Глава диппредставительства также указал, что ситуация 19 века в отношении Гонконга больше не повторится. Китай не будет стоять в стороне, а твердо и решительно отстоит свой суверенитет. Пекин окажет содействие местным властям в наведении порядка. Для Гонконга и Макао разработаны масштабные программы сотрудничества.

Между тем стало известно о том, что отзыв законопроекта об экстрадиции в Гонконге отложен до 23 октября. Напомним, в начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против решения властей принять законопроект об экстрадиции правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от инициативы, многие оппозиционеры из числа молодежи намерены продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц и актами вандализма в метро.