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18.10.2019 16:17
Рубрика: Власть

Посол КНР назвал условия для роста российско-китайского товарооборота

Текст: Александр Саможнев

Объем взаимной торговли между Россией и Китаем демонстрирует в 2019 году значительный рост, заявил на встрече с журналистам посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, рост товарооборота за первые три квартала текущего года составил почти 4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 80,13 млрд долларов. За сентябрь объем торговли двух стран составил 9,47 миллиарда долларов.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне стороны договорились о содействии росту двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов. При этом в 2018 году взаимный товарооборот увеличился на 27,1 процента в годовом выражении и превысил знаковый рубеж в 107 миллиардов долларов. "Потенциал двусторонней торговли очень высокий, - полагает посол. - В том числе, речь идет о российском продовольствии, которое высоко оценивается в Китае".

Чжан Ханьхуэй отметил также, что стороны учтут и доработают те аспекты, которые все еще мешают активизации торгово-экономических отношений. Предполагается, в том числе, разработать механизм взаимного предоставления льгот, рассмотреть новые инвестиционные направления, предусмотреть проекты для инфраструктурного строительства. Кроме того, китайская сторона планирует расширить взаимодействие со структурами ЕАЭС.

Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Китая
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