Посол КНР назвал условия для роста российско-китайского товарооборота

Объем взаимной торговли между Россией и Китаем демонстрирует в 2019 году значительный рост, заявил на встрече с журналистам посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, рост товарооборота за первые три квартала текущего года составил почти 4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 80,13 млрд долларов. За сентябрь объем торговли двух стран составил 9,47 миллиарда долларов.

Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне стороны договорились о содействии росту двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов. При этом в 2018 году взаимный товарооборот увеличился на 27,1 процента в годовом выражении и превысил знаковый рубеж в 107 миллиардов долларов. "Потенциал двусторонней торговли очень высокий, - полагает посол. - В том числе, речь идет о российском продовольствии, которое высоко оценивается в Китае".

Чжан Ханьхуэй отметил также, что стороны учтут и доработают те аспекты, которые все еще мешают активизации торгово-экономических отношений. Предполагается, в том числе, разработать механизм взаимного предоставления льгот, рассмотреть новые инвестиционные направления, предусмотреть проекты для инфраструктурного строительства. Кроме того, китайская сторона планирует расширить взаимодействие со структурами ЕАЭС.