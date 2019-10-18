Pro-каченные AirPods получили ценник и дату релиза. Вот что о них известно

Apple готовит к скорому релизу следующее поколение беспроводных наушников AirPods, которые получат приставку Pro к названию. Об этом сообщает Macrumors.

Согласно источнику, новинка будет представлена до конца октября, а ценник составит совсем уж нескромные 260 долларов (около 16600 рублей).

Ожидается, что новые "уши" получат полностью переработанный дизайн и будут изготавливаться с применением современных металлических сплавов, которые обеспечат лучшую теплоотдачу.

По представленной информации, новые AirPods можно будет использовать в качестве слуховых аппаратов. В пользу этой теории говорит соответствующий значок в бета-версии iOS 13.2.

Официальной информации от Apple пока не поступало, но если утечка окажется верной, то долго свежих новостей о Pro-каченных AirPods ждать не придется.