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Pro-каченные AirPods получили ценник и дату релиза. Вот что о них известно

Текст:   Богдан Бобров
18.10.2019,  
15:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Apple готовит к скорому релизу следующее поколение беспроводных наушников AirPods, которые получат приставку Pro к названию. Об этом сообщает Macrumors.

Согласно источнику, новинка будет представлена до конца октября, а ценник составит совсем уж нескромные 260 долларов (около 16600 рублей).

Ожидается, что новые "уши" получат полностью переработанный дизайн и будут изготавливаться с применением современных металлических сплавов, которые обеспечат лучшую теплоотдачу.

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По представленной информации, новые AirPods можно будет использовать в качестве слуховых аппаратов. В пользу этой теории говорит соответствующий значок в бета-версии iOS 13.2.

Официальной информации от Apple пока не поступало, но если утечка окажется верной, то долго свежих новостей о Pro-каченных AirPods ждать не придется.

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