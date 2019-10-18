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Продолжение игры Alan Wake бесплатно раздают в Epic Games Store. И еще кое-что

Текст:   Богдан Бобров
18.10.2019,  
14:00
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр.

На этот раз все зарегистрированные пользователи могут добавить себе в библиотеку Alan Wake's American Nightmare (2012) и >observer_ (2017).

Американский кошмар Алана Уэйка в свое время был со всех сторон необычным проектом - будучи не то продолжением, не то отдельным спин-оффом или "помотивчиком", игре удавалось рассказать целостную и автономную историю о горе-писателе, который столкнулся с потусторонними зловещими силами. Геймплейно American Nightmare полностью повторяла все основные механики из оригинала - играется в это до сих пор очень бодро, так что доставайте фонарики и запасайтесь батарейками.

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>observer_ - это не только про странные названия, а еще и достаточно интересная полицейская детективная история, повествование которой ведется в декорациях типичного и мрачного киберпанковского будущего. Множество отсылок к "Бегущему по лезвию", "Вспомнить все" и прочим иконам жанра прилагается. Идеально подойдет для ожидания релиза Cyberpunk 2077.

Акция продлится до 24 октября, затем начнут бесплатно раздавать Q.U.B.E.2 и Layers of Fear.

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