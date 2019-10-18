Путин подчеркнул важность народосбережения

Цивилизация сталкивается с демографическими вызовами, многие страны переживают девальвацию традиционных устоев. Движение России вперед и ее суверенитет зависят от сохранения духовных основ и сбережения народов. Нужна долгосрочная стратегия. Об этом президент России Владимир Путин заявил в приветствии Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, участникам, организаторам и гостям XXIII Всемирного Русского Народного Собора.

Тема форума "Народосбережение - настоящее и будущее России". "Сегодня цивилизация сталкивается с серьезнейшими демографическими вызовами, а многие государства переживают настоящий кризис, разрушительную девальвацию фундаментальных нравственных, семейных устоев, которые веками и тысячелетиями определяли жизнь общества", - констатировал президент.

Путин убежден, что движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность "в решающей степени зависят от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, сбережения и приумножения русского и других народов России". "И наши действия должны быть сомасштабными этой исторической задаче", - сказал он.

Президент предложил дополнить меры по демографическому развитию, поддержке рождаемости, снижению смертности и увеличению продолжительности жизни рассчитанной на десятилетия стратегией. Ее цель - воспитание поколений, для которых большая, многодетная семья, забота о ближних, о детях и родителях, ответственность за судьбу Отечества - безусловные ценности, смысл и норма жизни. Этому должны быть подчинены планы и работа во всех сферах - в просвещении, культуре, образовании, экономике, пространственном развитии страны, жилищном строительстве, благоустройстве городов и поселков, в здравоохранении и социальной политике, перечислил он.

Путин также заявил о необходимости объединения усилий государства и общества, подлинного соработничества с РПЦ и другими традиционными религиями страны.