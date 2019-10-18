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18.10.2019 01:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На одной платформе

Число пользователей столичного портала "Наш город" превысило 1,4 миллиона человек
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 235(7993)
Порталу "Наш город", где москвичи могут сообщать о десятках различных проблем, исполнилось восемь лет. Сейчас в нем зарегистрировано уже более 1,4 миллиона жителей столицы. За все время работы с его помощью удалось решить свыше 3,7 миллиона проблемных вопросов - от переполненного мусорного бака во дворе до слабого сигнала Wi-Fi в вагоне метро.

Сегодня портал "Наш город" принимает более четырех тысяч сообщений в день. "Очень приятно, что порталу доверяют. Число пользователей постоянно увеличивается и продолжает расти", - говорит руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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В этом году портал перешел на регистрацию через единую точку входа mos id. Благодаря этому начать взаимодействовать с ним можно за считаные минуты, имея под рукой лишь смартфон с доступом в интернет. "Можно зарегистрироваться в одном электронном проекте правительства Москвы, например госуслугах или "Активном гражданине", и иметь доступ ко всем сразу", - отметил Пищелко.

До 2020 года, обещают разработчики, появится еще три темы, на которые можно пожаловаться: неисправность билетных автоматов в транспорте, наличие сосулек на нежилых зданиях и повреждения межэтажных дверей в многоквартирных домах. По словам Александра Пищелко, в планах на ближайшее будущее также упростить пользование интерфейсом. Если сейчас пользователю нужно произвести 6-8 операций, чтобы направить обращение, то уже скоро достаточно будет сделать всего три клика в смартфоне или планшете.

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