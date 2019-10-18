Елена Заббарова: Более половины расходов проекта бюджета Москвы носят социальный характер

В рамках подготовки к первому чтению проекта закона "О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг." сегодня в Мосгордуме прошло совместное заседание, в котором приняли участие представители комиссий столичного парламента, руководители городских департаментов и комитетов.

Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер. "Социальная составляющая в бюджете Москвы более 50 процентов реальна на протяжении последних лет. В этом году социальная составляющая усилена, поэтому относительный показатель возрос - с 50 процентов до 53 процентов", - сказала Зяббарова.

Согласно тексту документа, более 90 процентов бюджета израсходуют на реализацию городских программ развития транспортной системы, спорта, образования, здравоохранения, культуры и других. Расходы социального характера составят более половины расходов городского бюджета - 53,3 процента или свыше 1,7 трлн. руб. в год. Траты на госпрограммы развития образования вырастут на 25,8 процента, здравоохранения - на 30,4 процента, спорта - на 63,7 процента, социальной поддержки жителей - на 18,4 процента. Так на доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, на оплату жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и прочее в проекте бюджета предусмотрено 495,3 млрд рублей.

Расходы на бесплатные или льготные лекарства, изделия медназначения и лечебное питание для льготников вырастут в будущем году до 45 млрд рублей. На оказание высокотехнологичной медпомощи за счет бюджета город потратит 10,9 млрд руб, что на 2,5 млрд, или на 29,8 процента больше, чем в текущем году.

Министр добавила, что при составлении проекта бюджета было уделено предельное внимание к обеспечению устойчивости бюджетной системы города. Он напомнила, что с 2011 года власти города последовательно проводили жесткую политику по сокращению размеров госдолга. Мак с 300 млрд рублей за восемь лет удалось снизить задолженность перед государством до 30 млрд. "Москва сохраняет статус региона с очень высоким показателем долговой устойчивости", - сказала Зяббарова.

Отметим, что согласно законопроекту, прогнозируемые доходы бюджета столицы в будущем году составят 2 триллиона 798 миллиардов 726,5 миллиона руб. В 2021 году - 3 трлн 64 млрд 152 млн рублей, а в 2022 году - 3 трлн 356 млрд 190,9 млн руб. При этом доходы от налогов на 2020 год прогнозируются в сумме 2 трлн 541 млрд 42,4 млн рублей, в 2021 году - 2 трлн 808 млрд 356,8 млн рублей, в 2022 г. - 3 трлн 101 млрд 398 млн рублей.

Расходная часть бюджета составит в будущем году 3 трлн 150 млрд 11,1 млн руб., в 2021 году - 3 трлн 278 млрд 306,7 млн. руб., в 2022 году - 3 трлн 379 млрд 27,7 млн руб. Дефицит бюджета в 2020 году составит 351 млрд 284,6 млн руб., в 2021 году - 214 млрд 154,7 млн руб., а в 2022 году - 22 млрд 836,8 млн руб.

Напомним, что в начале недели мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.