Мэр Воронежа наградил лучших дорожников

Более 60 представителей отрасли получили почетные грамоты и благодарности от администрации города. Награды вручил мэр Вадим Кстенин и руководитель профильного управления Олег Котов в преддверии Дня работников дорожного хозяйства.

- Коллеги! Искренне и от души произношу это слово, потому что тоже имею причастность к дорожному хозяйству и отрасли. Ваша работа очень сложная - работа с горячими материалами и серьезнейшими конструкциями, в том числе по ночам. Это повышенная опасность и ответственность, - подчеркнул глава Воронежа. - Отрадно, что за последние два-три года практически все отклики о вашей работе положительные. А сейчас Воронежская область на федеральном уровне считается одним из лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За это вам огромное спасибо.

Вадим Кстенин отметил, что в этом году ремонт дорог велся опережающими темпами, с использованием эффективных технологий и современного оборудования. Весь объем работ удалось выполнить уже к середине лета.

- Это значит, что мы вместе с вами научились качественно и грамотно планировать свои действия и заранее просчитывать все сметы, отладили технологические процессы, - пояснил Кстенин.

К сфере дорожного хозяйства относится и изготовление материалов, и проектирование, и текущее содержание уличной сети. Этому в наступающем зимнем сезоне будет уделяться особое внимание. Так, для уборки снега районные комбинаты благоустройства смогут использовать 330 единиц техники, что значительно больше, чем в прошлые годы. Закуплены мини-тракторы для очистки тротуаров, серьезно увеличена численность дворников.

- Дорожные ремонты и уборка улиц в условиях города очень сложны. Люди, которые выполняют эту работу, - большие профессионалы. Мы их очень ценим. Их руками, их трудом в дорожной сфере произошли такие изменения, которых наш город очень давно не видел. Сегодня мы наблюдаем на дорогах покрытие высокого качества из первоклассных материалов. Гарантия, которую дают подрядные организации, исполняется и чаще всего не требует вмешательства, - заверил Вадим Кстенин.