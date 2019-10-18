Московская скорая помощь заняла второе место среди 15 столиц мира

В четверг журналистам представили анализ эффективности организации оказания скорой медицинской помощи в мегаполисах мира, подготовленный крупнейшей мировой консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

"Решили сравнить находящиеся в открытом доступе данные по оказанию скоропомощных услуг в крупных городах мира", - рассказал исполнительный директор PwC по общественному сектору в сфере здравоохранения Владимир Гераскин. Помимо российской столицы в исследовании принимали участие Шанхай, Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк, Йоханнесбург, Токио, Гонконг.

Исследование разделили на три больших блока: скорость оказания услуг, оснащенность карет скорой помощи и удовлетворенность клиентов. Согласно выводам экспертов, по первому показателю московская Скорая вышла в лидеры. В среднем с момента вызова и до приезда врачей в столице проходит 14 минут 34 секунды. На втором месте Лондон - 17 минут 13 секунд, следом Нью-Йорк - 17 минут 55 секунд. Наша Скорая опережает всех и по времени, прошедшему между ответом оператора и выездом бригады, - в Москве на это уходит 2 минуты 30 секунд, тогда как в Нью-Йорке почти 5 минут.

На втором месте после Берлина мы по эффективности организации процесса. Также второе место Москва заняла по количеству бригад скорой помощи - 8,2 на 100 тысяч населения. Отметим, что в Лондоне на такое же количество жителей приходится 38,1 бригады. На третьем месте Москва оказалась по уровню оснащенности бригад скорой помощи. И это притом, что машины оборудованы всем необходимым: аппаратами искусственной вентиляции легких, "автопульсом", дефибрилляторами, аппаратом мониторинга сердечной деятельности. Но исследователи отметили, что арсенал техники можно было бы дополнить мобильными УЗИ. Аналогичное оборудование помогло Берлину и Йоханнесбургу обойти российскую столицу.

Как рассказал "РГ" директор PwC по общественному сектору в сфере здравоохранения Мониш Арора, в результате совокупности всех данных Москва заняла второе место после Берлина. "Исследование показало высокую эффективность работы Московской Скорой помощи. А достигнуть еще более высокого результата поможет сертифицирование работы по качеству и безопасности скоропомощной службы в единой международной системе JCI, - отметил Арора.

Результаты исследования вскоре будут опубликованы на портале компании. "Все, кому интересно, смогут ознакомиться с результатами", - подчеркнул Арора.