Москва закупит в 2020 году 300 электробусов

Власти Москвы закупят в следующем году три сотни электробусов, при этом в ближайшие три года закупки такой техники планируется увеличить. Об этом рассказал первый заместитель главы столичного дептранса Сергей Андрейкин.

Если в 2020 году в планах закупить 300 электробусов, то в дальнейшем объем закупок удвоится, и город будет приобретать порядка 600 единиц такой техники в год. По словам Андрейкина, эксплуатация электробуса обходится городской казне на 10% дешевле, чем троллейбуса. При этом в будущем экономия будет расти, так как стоимость аккумуляторных батарей будет падать.

Уже сейчас Москва опережает другие европейские города по числу такой техники на маршрутах. В настоящее время московские электробусы перевозят более 100 тысяч человек в день. С 2021 года столица планирует полностью отказаться от закупки дизельных автобусов в пользу более экологического транспорта.