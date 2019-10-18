На востоке столицы открылся новый Центр здоровья семьи

На Измайловском шоссе открылся новый Центр здоровья семьи ГКБ им. Д.Д. Плетнева, объединивший в одном здании сразу две женских консультации.

Раньше беременным приходилось буквально разрываться между тремя адресами: консультации при 20-м роддоме располагались на Верхней Первомайской, 7-й Парковой и Алтайской улицах на первых этажах зданий. Пациенты жаловались на большие очереди, а врачи - на устаревшее оборудование. В итоге отделения с Парковой и Первомайской объединили под одной крышей, создав на Измайловском шоссе один из самых продвинутых и современных центров родовспоможения. А корпус на Алтайской решили оставить на месте - из Гольяново ездить сюда все-таки будет далековато.

"Это даже не женская консультация, а семейный дом здоровья. Здесь есть и специалисты и оборудование, необходимое для высокопрофессиональной помощи", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев новое отделение. По его словам, в последнее время столица многое делает для улучшения работы родильных домов, и результаты хорошо заметны. "Младенческая смертность снизилась в половину", - в частности, отметил градоначальник.

В новом центре планируется открыть два акушерско-гинекологических отделения - для здоровых пациенток и для женщин, у которых уже выявлены патологии. Врачи помогут решить проблемы бесплодия и невынашивания. Много внимания будут уделять психологической и медико-социальной помощи - например, обратиться можно беременным, желающим сохранить плод, но при этом имеющим проблемы в семье или несовершеннолетним будущим мамам.

Врачи после переезда уже успели освоить новое оборудование и теперь принимают первых пациентов. Врач-рентгенолог Наталья Бухтоярова демонстрирует технику. "Это диагностический маммографический комплекс нового поколения. Здесь очень высокое разрешение - можно видеть структуры на микроуровне, обнаруживать микрокисты, выявлять онкологические заболевания и воспалительные процессы на самых ранних стадиях. Но главное, у этой техники очень низкая лучевая нагрузка, так что маммографию можно проводить даже беременным", - говорит Бухтоярова.

Едва сдерживает свой восторг и врач ультразвуковой диагностики Марина Куликова: "Теперь работаю на самом современном в Москве аппарате для скриннингового обследования беременных. Малейшие изменения в развитии плода можно выявить на самых ранних сроках. На сроке 11-14 недель, например, мы уже можем заподозрить у плода синдром Дауна". По словам медика, такая техника экспертного класса - это еще и возможность для профессионального роста самих врачей.

Изменения заметили и первые пациенты. Москвичка Ирина Кислякова - многодетная мама, сейчас она ждет четвертого ребенка. "Все очень понравилось. Новое оборудование, квалифицированные врачи, сразу чувствуется внимательное отношение к беременным. У моей подруги тоже грядет пополнение - буду рекомендовать!".