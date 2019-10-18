Путину рассказали о будущем древнерусских городов

Древнерусские Шуя и Кинешма вернут свой исторический облик. О развитии малых городов шла речь на встрече президента с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

"Банк БРИКС выдает вам кредит на воссоздание исторических поселений?" - сразу спросил глава государства. "Да, правительство Российской Федерации реализует совместно с Новым банком развития (БРИКС) программу - это комплексная модернизация инфраструктуры исторических поселений", - подтвердил собеседник. И недавно межведомственная комиссия решила включить туда два города Ивановской области: Шую и Кинешму.

На вопрос об общем объеме кредита Воскресенский сказал, что свыше двух миллиардов рублей. Проект рассчитан на несколько лет. Сейчас предстоит заняться проектированием, выбрать объекты. "Примерно какие объекты? Вы уже представляете?" - уточнил Владимир Путин. "Это объекты в историческом центре, это воссоздание исторического облика этих прекрасных русских городов", - ответил докладчик. "Мы уже приступили к этому в рамках программы "Комфортная городская среда". Конечно, такие средства, надеюсь, позволят качественно улучшить качество жизни жителей этих прекрасных русских городов", - считает он.

Малые города очень важны для культуры, истории России, "у каждого из них особая душа, людям там живется зачастую нелегко", сказал Воскресенский. Область участвует в грантах на малые города и исторические поселения и в этом году - на втором месте по объему средств среди 85 регионов, которые получают их по этим грантам. "Сами добавляете туда?" - спросил Путин и получил утвердительный ответ. "Мы, если за что-то беремся, сразу консолидируем несколько планов - дороги, ремонты поликлиник, ремонты "социалки". То есть это не просто создание каких-то красивых парков, а сразу "наваливаемся" на городки", - объяснил он.

Воскресенский также рассказал, что удалось за два года, которые он работает в области. "Кое-что удалось сделать, но, конечно, не могу не отметить, что этого крайне недостаточно для улучшения жизни", - признал он. "Начали мы с транспортной доступности: тяжело было добраться до Ивановской области. Мы связали сейчас Ивановскую область с несколькими экономическими центрами", - рассказал губернатор. Во-первых, с Москвой - скоростными поездами: до Иваново можно добраться за три часа 40 минут, ходят восемь поездов в день. С Санкт-Петербургом связались ежедневным авиасообщением, а с Нижним Новгородом скоро будет отремонтирована дорога.

"Это привело к тому, что на нас внимательнее посмотрели крупные корпорации и создали уже свыше двух тысяч рабочих мест", - сообщил Воскресенский. Недавно удалось договориться о создании парашютного кластера в Иваново на базе завода "Полет". И все - от идеи до производства - будет сконцентрировано в городе.

"Благодаря национальному проекту мы в два раза увеличили ремонт дорог", - продолжил губернатор. И почти все городские округа в этом году будут связаны с областным центром. Благодаря поручению президента правительство включило восточный обход Иваново в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, началось проектирование. Дорога улучшит логистическую ситуацию в области и разгрузит город.

"Системно занялись сельским хозяйством. Что беспокоило: две трети земель не обрабатывались. Мы приняли план - за пять лет собираемся половину таких земель ввести в оборот", - сообщил докладчик. С 2018 года удалось договориться о больших инвестициях.

Также созданы две территории опережающего развития для привлечения инвестиций. Это текстиль и производство медицинской техники. Больше половины регионального продукта области - малый и средний бизнес, поэтому в регионе стали наводить порядок с мерами поддержки и стараются создать предпринимательский дух, рассказал Воскресенский. "Есть пока осторожный оптимизм, первые результаты", - оценил он. Выросли инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий. А в национальном рейтинге инвестклимата область заняла первое место по критерию поддержки малого бизнеса. "Но мы понимаем, что это, скорее, аванс доверия... преддверие серьезной, последовательной, кропотливой работы", - заметил докладчик.