Станцию метро "Окская" достроят в декабре

Строительство метро "Окская" на юго-востоке Москвы должно завершиться уже в декабре этого года. Такие сроки назвали мэру Сергею Собянину подрядчики.

"Окская" войдет в состав Некрасовской линии - почти 20-километровой ветки, которая соединит окраины столицы и восток Подмосковья с центром Москвы. В общей сложности там будет девять станций. Четыре уже открыты, а остальные войдут в новый участок, его строительство как раз сейчас заканчивается.

"Станция "Окская" - одна из самых долгожданных, - сказал Собянин. - Рядом огромные жилые и промышленные районы, новые кварталы реновации. Ожидаем, что каждый день с "Окской" в центр и обратно будут ездить более 30 тысяч москвичей".

Как говорят в "Мосинжпроекте" - организации, которая является подрядчиком этого объекта, дизайн "Окской" будет выполнен в водном стиле, основной цвет - синий. Яркие декоративные элементы на потолке создают иллюзию кругов на воде. Все будет ассоциироваться с Окой - рекой, давшей имя и соседней улице, и новой станции метро.

Готовность строители оценивают в 80 процентов. Полностью смонтированы конструкции вестибюля, зона для эскалаторов, платформы в обе стороны и переход между ними. А на улице прямо сейчас мостят тротуар: здесь будет мини-площадь с видом на храм. "Благоустроим территорию к концу ноября, до первых серьезных холодов, - заявил глава "Мосинжпроекта" Марс Газизуллин. - А стройку завершим в первой половине декабря".

Развернута стройка и на всех остальных станциях 11-километрового сегмента Некрасовской линии. Ожидается, что уже в 2020-м пассажиры смогут ей воспользоваться. В зоне, где она проходит, живет около миллиона горожан - таково суммарное население районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики и Кузьминки. После запуска нового участка станет просторнее и на "фиолетовой" ветке, которая идет параллельно Некрасовской.