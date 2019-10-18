Улицу Рождественку в Москве благоустроили

Завершены работы по благоустройству Рождественки и прилегающих к ней переулков Звонарский, Сандуновский, Варсонофьевский, Большой, Нижний и Малый Кисельный. Общая площадь территории благоустройства составила более 3 гектаров. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, приведенные в порядок территории являются популярным местом для прогулок москвичей и туристов, но одновременно служат для транспортного транзита. "Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортного городского пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов", - рассказал он.

В рамках комплексного благоустройства все воздушные кабельные линии были убраны под землю, что позволило упростить их ремонт в будущем и повысило безопасность и надежность коммуникаций. Вода после дождей теперь будет уходить в построенные водоотводящие лотки и дождеприемные решетки.

Тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. Здесь использовалась индивидуальная раскладка мощения из гранитных плит, позволяющая отделить пешеходную зону от проезжей части. Поставили фонари в историческом стиле, скамейки, урны, болларды и навигационные стелы, обустроили велопарковки. Скоро Рождественка и переулки станут более зелеными: здесь уже разбили газоны, поздней осенью высадят деревья, а весной следующего года - кустарники.

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы отметил, что завершаются работы на территории знаковых объектов: церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря, МАРХИ.

"Рождественка и прилегающие переулки стали завершающим этапом в благоустройстве основных улиц Мещанского района, расположенных внутри Бульварного кольца. Вместе с пешеходной улицей Кузнецкий Мост они образуют единое городское пространство, удобное для передвижения пешеходов и стимулирующее развитие сферы услуг, общественного питания и торговли", - уточнил Петр Бирюков.