В Брянской области появятся мобильные "Кванториумы"

На форуме в ходе стратегической дискуссии на тему "Единая вертикаль образования" ее участники обсудили реализацию региональных проектов, которые разработаны в рамках национальных проектов, направленных на модернизацию образования в стране.

В круглом столе приняли участие представители федеральной и областной систем образования, работодатели, для которых важно получать квалифицированные кадры, подготовленные непосредственно под их производство. Поэтому в регионе стремятся формировать "единую вертикаль" образования совместно с учебными заведениями и предприятиями.

Врио руководителя департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова отметила, что при модернизации системы образования очень важна финансовая федеральная помощь, но еще важнее результат, на который сегодня и работают в регионе.

В числе приоритетных региональных проектов - проект "Успей каждого ребенка", направленный на широкое развитие системы дополнительного образования. Планируется, что до 2024 года в Брянской области из 10 детей в возрасте от 5 до 18 лет восемь будут заниматься в этой системе.

С этой целью расширяется создается сеть технопарков "Кванториум" - в Брянске в текущем году, в городе Клинцы - в следующем. Кроме того, в течение трех лет будут сформированы три комплекса передвижных "Кванториумов", которые будут по две недели в населенных пунктах региона проводить с детьми занятия.

В рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" планируется до 2024 года организовать 53 современных мастерских, где молодые люди смогут получать специальности для конкурентоспособной экономики. Фактически это будут центры опережающего профобразования, в формировании которых самое активное участие должны принять работодатели.

В планах - создание сети центров цифрового образования детей "IT-куб". Но пока в регионе сталкиваются с проблемой кадров, которые бы занимались со школьниками. Квалифицированные айтишники неохотно идут в сферу образования. По словам Елены Егоровой, в Брянской области будут очень рады принять в свои ряды таких специалистов.