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В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
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18.10.2019 12:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В каких вузах России хотят учиться иностранцы

Текст: Мария Агранович
Количество заявок на обучение в России от иностранных абитуриентов в 2019 году выросло на 20 процентов. По данным цифровой платформы Russia.Study, где можно сравнивать и выбирать вузы, а также подавать заявки на обучение в тот или иной вуз, почти 115 тысяч международных абитуриентов решили в этом году получать высшее образование в России. Самыми популярными вузами среди иностранцев стали Санкт-Петербургский госуниверситет, Российский университет дружбы народов и Казанский федеральный университет.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В пятерку вузов, куда было отправлено максимум зарубежных заявок, также вошли Высшая школа экономики и Уральский федеральный университет.

Кому-то покажется странным, что в этом списке нет МГУ им. Ломоносова. Дело в том, что главный вуз страны отбирает иностранных граждан на обучение самостоятельно.

Эксперты Russia.Study отмечают рост интереса иностранной молодежи к российскому техническому образованию. Доказательство - Московский физтех. В 2019 году в МФТИ через интернет поступило в три раза больше заграничных заявок, чем год назад. Вдвое увеличилось число иностранцев, заинтересованных в обучении в Тамбовском техническом госуниверситете. Также заметный рост - в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Фото: iStock
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- Сегодня недостаточно разработать несколько иноязычных программ, а затем просто ждать, пока в вуз придут международные абитуриенты, - прокомментировала начальник Управления по обеспечению приемной кампании Финансового университета Светлана Тагиева. - Мы ведем работу по нескольким направлениям: участвуем в зарубежных образовательных выставках, развиваем сеть зарубежных партнерских школ, открываем представительства в странах.

Чем интересуются иностранные абитуриенты? Больше половины тех, кто поступает на бакалавриат или специалитет, выбрали лечебное дело, экономику, менеджмент, стоматологию и международные отношения.

У тех, кто приезжает учиться в магистратуру, похожие интересы. Правда, вместо лечебного дела (тут нет уровня магистра) в топ-5 популярных образовательных программ входит строительство.

Справка "РГ"

В Федеральном проекте "Экспорт образования" прописано, что к 2024 году в России должно учиться 435 тысяч иностранных студентов.

По данным Института статистики ЮНЕСКО, Россия занимает шестое место в мире по привлекательности для иностранных студентов.

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