В каких вузах России хотят учиться иностранцы

В пятерку вузов, куда было отправлено максимум зарубежных заявок, также вошли Высшая школа экономики и Уральский федеральный университет.
Кому-то покажется странным, что в этом списке нет МГУ им. Ломоносова. Дело в том, что главный вуз страны отбирает иностранных граждан на обучение самостоятельно.
Эксперты Russia.Study отмечают рост интереса иностранной молодежи к российскому техническому образованию. Доказательство - Московский физтех. В 2019 году в МФТИ через интернет поступило в три раза больше заграничных заявок, чем год назад. Вдвое увеличилось число иностранцев, заинтересованных в обучении в Тамбовском техническом госуниверситете. Также заметный рост - в Финансовом университете при Правительстве РФ.
- Сегодня недостаточно разработать несколько иноязычных программ, а затем просто ждать, пока в вуз придут международные абитуриенты, - прокомментировала начальник Управления по обеспечению приемной кампании Финансового университета Светлана Тагиева. - Мы ведем работу по нескольким направлениям: участвуем в зарубежных образовательных выставках, развиваем сеть зарубежных партнерских школ, открываем представительства в странах.
Чем интересуются иностранные абитуриенты? Больше половины тех, кто поступает на бакалавриат или специалитет, выбрали лечебное дело, экономику, менеджмент, стоматологию и международные отношения.
У тех, кто приезжает учиться в магистратуру, похожие интересы. Правда, вместо лечебного дела (тут нет уровня магистра) в топ-5 популярных образовательных программ входит строительство.
Справка "РГ"
В Федеральном проекте "Экспорт образования" прописано, что к 2024 году в России должно учиться 435 тысяч иностранных студентов.
По данным Института статистики ЮНЕСКО, Россия занимает шестое место в мире по привлекательности для иностранных студентов.