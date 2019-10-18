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18.10.2019 15:59
Проект: В регионах

В Калуге открыли производственную базу коммунальщиков

18 октября в Калуге состоялось открытие производственной базы МБУ "Строительное монтажно-эксплуатационное управление". В мероприятии приняли участие руководители области и города.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В связи отсутствием в городе предприятий с техническим оснащением, необходимым для осуществления качественного содержания городских территорий, было принято решение о модернизации МБУ "СМЭУ". С 01 октября текущего года уборка всех городских дорог в 100% объеме осуществляется силами городского бюджетного учреждения. За счет средств городского бюджета на условиях финансового лизинга приобретено 117 единиц техники, из них 36 - это специализированные дорожные машины обеспечивающие уборку автомобильных дорог, а также 14 тракторов, автосамосвалы, погрузчики и техника для выполнения работ по ямочному ремонту. На новой производственной базе будет организовано 3 участка: участок по уборке, участок БДД, участок диспетчерского обслуживания.

Фото: Калужская городская дума
В калужском дворе по просьбе жителей появилась парковка

- Благоустройство города, создание комфортной городской среды и поддержание порядка и чистоты на городских территориях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Успешное решение этих задач способствует повышению качества жизни горожан, - подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. - Открытие новой базы МБУ "СМЭУ" призвано силами муниципальных служб обеспечить содержание дорожной сети и повысить эффективность уборки города. Уверен, что работа в этом направлении будет продолжена, а муниципальные учреждения смогут достойно выполнить стоящие перед ними задачи. Хочу также поздравить работников МБУ "СМЭУ" с наступающим Днем работников дорожного хозяйства и пожелать им дальнейших успехов!

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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