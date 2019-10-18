В Калуге раскрыли убийство, в котором подозревали 11 тысяч человек

Следователи главного следственного управления СК России нашли убийц 18-летней калужанки. Ими оказались два брата, также жители Калуги, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Убийство произошло пять лет назад 16 июля на окраине Калуги. На 18-летнюю девушку напали, изнасиловали, а потом задушили. Это случилось в лесополосе у торговых павильонов в районе улицы Звездной. Чтобы скрыть преступление, тело увезли в лес и там сожгли. Это убийство вызвало широкий общественный резонанс.

Четыре года следователи регионального управления СУ СК совместно с оперативниками УМВД искали убийц. На причастность к преступлению были проверены 11 тысяч человек, проведены сотни экспертиз. Еще в ходе осмотра места происшествия были обнаружены биологические следы двух человек. Экспертиза показала, что обнаруженный генотип принадлежит местному жителю. Он был задержан, вину не признал, соучастников установить не удалось.

Мать погибшей девушки обратилась за помощью к председателю СК России. Вскоре дело было передано в главное следственное управление СКР. Следователи проверили всех лиц из окружения задержанного, были назначены необходимые экспертизы.

- Были проведены экспертизы, в том числе, ольфакторная экспертиза, в ходе которой на предметах одежды потерпевшей и орудии убийства - удавке выявлены запаховые следы, и установлена их принадлежность брату задержанного. После чего он также был задержан и в ходе проведения следственных действий дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления совместно со своим братом и еще одним соучастником, с которым ни он, ни его брат не знакомы. Согласно показаниям обвиняемых с ним они встретились незадолго до совершения преступления и совместно распивали спиртное, - рассказала Светлана Петренко.

Братьям предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве (п. "а" ч.2 ст. 131, п. "ж,к" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Дело в отношении третьего участника преступления выделено в отдельное производств , его расследование продолжается.