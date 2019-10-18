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18.10.2019 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге раскрыли убийство, в котором подозревали 11 тысяч человек

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Следователи главного следственного управления СК России нашли убийц 18-летней калужанки. Ими оказались два брата, также жители Калуги, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Убийство произошло пять лет назад 16 июля на окраине Калуги. На 18-летнюю девушку напали, изнасиловали, а потом задушили. Это случилось в лесополосе у торговых павильонов в районе улицы Звездной. Чтобы скрыть преступление, тело увезли в лес и там сожгли. Это убийство вызвало широкий общественный резонанс.

Четыре года следователи регионального управления СУ СК совместно с оперативниками УМВД искали убийц. На причастность к преступлению были проверены 11 тысяч человек, проведены сотни экспертиз. Еще в ходе осмотра места происшествия были обнаружены биологические следы двух человек. Экспертиза показала, что обнаруженный генотип принадлежит местному жителю. Он был задержан, вину не признал, соучастников установить не удалось.

Фото: iStock
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Мать погибшей девушки обратилась за помощью к председателю СК России. Вскоре дело было передано в главное следственное управление СКР. Следователи проверили всех лиц из окружения задержанного, были назначены необходимые экспертизы.

- Были проведены экспертизы, в том числе, ольфакторная экспертиза, в ходе которой на предметах одежды потерпевшей и орудии убийства - удавке выявлены запаховые следы, и установлена их принадлежность брату задержанного. После чего он также был задержан и в ходе проведения следственных действий дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления совместно со своим братом и еще одним соучастником, с которым ни он, ни его брат не знакомы. Согласно показаниям обвиняемых с ним они встретились незадолго до совершения преступления и совместно распивали спиртное, - рассказала Светлана Петренко.

Братьям предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве (п. "а" ч.2 ст. 131, п. "ж,к" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Дело в отношении третьего участника преступления выделено в отдельное производств , его расследование продолжается.

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