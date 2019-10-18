В Москве прошел XXIII Всемирный русский народный собор

160 миллионов в 2050 году - таким должно быть население России, уверены спикеры открывшегося в Москве XXIII Всемирного русского народного собора, главная тема которого "Народосбережение - настоящее и будущее России".

Высший государственный приоритет, наравне с обороной и безопасностью - вот чем должна стать в России задача роста численности населения и здоровье нации, уверен открывший форум патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Демографический кризис и снижение рождаемости в стране он назвал угрозой национальной безопасности.

- Неблагополучная демографическая обстановка тормозит экономический рост России, угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения это чревато утратой территории и распадом государства, - цитирует слова патриарха агентство ТАСС.

"Это не страшилки, это прогноз", резюмировал он.

Несмотря на ежегодные законодательные инициативы и "дополнительные меры", с 2017 года население России снова убывает.

И поэтому становится столь актуальным знаменитый солженицынский термин "народосбережение".

Чтобы перестать проваливаться в демографическую яму и прибавить еще 10 миллионов, патриарх предложил прежде всего через культуру и СМИ сделать привлекательным для молодежи образ многодетной семьи.

Он призвал учителей, ученых, художников, журналистов, блогеров включать многочадство и поддержку семьи в свои программы.

- Мы должны обратиться к режиссерам, продюсерам, актерам с горячим призывом использовать свой талант и возможности, чтобы образ многодетной семьи стал по-настоящему привлекательным для молодежи, - подчеркнул патриарх.

Семья с тремя и более детьми должна стать в стране социальной нормой.

И многодетной семье должно быть на что жить. В связи с этим патриарх призвал обратить внимание на программы поддержки многодетных отцов, чтобы они могли бы обеспечить достойный уровень жизни своих семей.

"Надо подумать о мужьях, чтобы у них были деньги, чтобы содержать семью", - сказал патриарх.

Из уст патриарха прозвучало еще одно кардинальное и не льстящее современным привычкам общества предложение.

Одним из путей решения демографической проблемы, по его мнению, может стать признание права человека на жизнь с момента зачатия. "В современных взглядах на устройство человеческого общества едва ли не первостепенное значение приобрела категория прав человека, сказал патриарх, отметив, что "первым среди прав человека является право на жизнь, поскольку отмена этого права делает бессмысленными все остальные права". И призвал отстаивать как основополагающее право - право на жизнь с момента зачатия, а также право рождения. То есть семья, решившаяся на аборт, будет считаться решившейся на убийство.

На соборе прозвучали предложения усилить контроль за проведением абортов и запретить пропаганду внебрачных связей. Включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия предложил управляющий делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва. По его мнению, достойные условия жизни многодетным семьям поможет создать приоритет малоэтажного строительства "на собственной земле".

От первого лица

Президент, приветствуя собор, отметил, что реализуемые сегодня в стране меры по демографическому развитию, поддержке рождаемости, снижению смертности и увеличению продолжительности жизни следует дополнить долгосрочной, рассчитанной на десятилетия стратегией. Цель этой стратегии - воспитать поколения с высокой ценностью большой, многодетной семьи, заботы о детях и родителях и ответственности за судьбу Отечества. Для этого необходимо объединить усилия государства и общества, сотрудничая с Русской православной церковью и другими традиционными религиями России.

Справка "РГ"

Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также "единения русского народа". Собор объединяет представителей власти, духовенства традиционных религий России, деятелей науки, образования и культуры, делегатов русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. В форуме принимают участие люди разных политических взглядов и вероисповеданий. С 2009 года собор возглавляет патриарх Кирилл.