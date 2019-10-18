В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово

В Москве задержаны высокопоставленные офицеры полиции отдела района Дорогомилово.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, их подозревают в коррупции. С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска. Операцию проводили сотрудники управлений собственной безопасности МВД, столичной полиции и управления ФСБ по Москве и Московской области.

Общая сумма взятки, полагают оперативники, составляла 12 миллионов рублей. Подозреваемых задержали при получении первого "транша". Все материалы переданы следователям. Им предстоит выяснить детали преступной схемы и всех ее участников.

Параллельно с расследованием проводится служебная проверка. Если вина задержанных подтвердится, их уволят из органов по отрицательным мотивам. Руководителей подследственных строго накажут в дисциплинарном порядке.