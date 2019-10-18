В Подмосковье запустили I линию крупнейшего комплекса по переработке отходов

Новости

Посол КНР назвал условия для роста российско-китайского товарооборота 16:17
Видео: Леди Гага обрушилась со сцены в процессе эротического танца 16:15
Где в России самые низкие и высокие транспортные налоги 16:13
В Северной Ирландии обнаружен деревянный "Стоунхендж" 16:11
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры 16:10
В Турции археологи раскопали гигантские врата 16:09
Путин поручил создать Военно-строительную компанию 16:05
ГАЗ отложил введение четырехдневки 16:04
Московские синоптики предсказали новые температурные рекорды 16:02
В Краснодаре начали снимать фильм с Нагиевым, Хабенским и Ургантом 15:57
Суд оставил приговор бывшему главе Коми Гайзеру без изменений 15:54
Депутат ГД оценил заявление Киева о подготовке РФ к агрессии 15:54
Дэвид Духовны снимется в ремейке культового "Колдовства" 15:50
К #tetrischallenge присоединился "Горэлектротранс" Петербурга 15:46
Уральские буддисты переедут с горы Качканар 15:43
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа 15:32
В Прикамье школьница упала с крыши дома из-за селфи 15:13
Названы самые популярные сериалы и фильмы Netflix 15:06
Как Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство 15:04
В Перми пошел на поправку котенок, получивший девять пулевых ранений 15:03
Bentley запустила производство нового Flying Spur 15:00
Посол Китая в РФ назвал "хулиганством" невыдачу виз США российским дипломатам 14:55
Губернатор ответил на планы украинской Рады "возвратить Кубань" 14:55
В Екатеринбурге банк поможет родным погибшего при ограблении клиента 14:51
У "Ведьмака" появился новый тизер 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
18.10.2019 15:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье запустили I линию крупнейшего комплекса по переработке отходов

Текст: Ирина Рыбникова
Первая сортировочная линия самого крупного в России комплекса по переработке отходов (КПО) начала работать в Коломенском округе Подмосковья. Для участия в ее запуске в село Мячково, на территории которого построен этот комплекс, приехали глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это уже четвертый КПО, открытый в Подмосковье за последние полтора года. И первый, который по нацпроекту "Экология" в области строит компания "РТ-Инвест", входящая в госкорпорацию Ростех. Причем, эти инвесторы мелочиться не стали и отгрохали комплекс мощностью до 650 тысяч тонн отходов в год, половина которых будет идти на переработку.

Фото: iStock
Немецкий эксперт поделился с уральцами опытом мусорной реформы

"Еще два таких комплекса мы планируем открыть в Подмосковье до конца декабря и один - в следующем году. Суммарные инвестиции в проект составляют 14 миллиардов рублей", - подчеркнул Сергей Чемезов. За цифрой стоит огромный социальный эффект - и это не только 560 новых рабочих мест, созданных на КПО в Мячково. Это еще и возможность закрыть расположенный в Коломне мусорный полигон "Воловичи" площадью 22 гектара. Всю нагрузку с полигона новый комплекс заберет на себя.

"В Московской области больше не будет городских свалок. Вместо них появятся вот такие сортировочные комплексы с самыми современными технологиями. Здесь предусмотрены и химическая переработка органических отходов, и цифровой контроль за каждым граммом поступающего мусора. Через месяц комплекс начнет работать в полную силу", - отметил, в свою очередь Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил всех причастных к становлению новой системы обращения с отходами в Подмосковье: и инвесторов, которые вкладывают средства в ее развитие, и жителей, с энтузиазмом включившихся в процесс сортировки мусора. "Именно раздельный сбор сегодня позволяет нам не захоранивать уже порядка двух миллионов тонн отходов, такого эффекта никто не ожидал", - признался Воробьев.

Сколько ступеней очистки нужно заводу по сжиганию мусора

Гостям, приехавшим на открытие первой линии, показали, как будет работать комплекс. На въезде все мусоровозы проходят радиационный контроль и автоматическое взвешивание. После разгрузки начинают работать сортировщики. Они отбирают из общей массы мусора крупные предметы. А с основной массой работы справляется автоматика - умные сепараторы могут даже пластики раскладывать по размерам и видам. Все, что можно выделить для переработки, они находят и выделяют. Вся органика отправляется на компостирование, из нее за несколько недель сделают технический грунт, пригодный, например, для ремонта дорог. И лишь небольшая часть оставшихся после сортировки хвостов идет под захоронение на расположенном рядом участке, дно которого выстлано трехслойным противофильтрационным экраном, оберегающим почву от загрязнения.

"Этот комплекс соответствует всем европейским стандартам, а в чем-то даже их превосходит, - уверен Андрей Шипелов. - К концу 2022 года в Подмосковье будет полностью создана система, которая позволит минимизировать полигонные захоронения до 15 процентов. А мы уже думаем над следующей задачей - как достигнуть нулевого захоронения".

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Коломна "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
В Барселоне начались столкновения с полицией
В Госдуме прокомментировали предложение отказаться от пластиковых пакетов
Кристин Лагард утверждена главой Европейского центробанка
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово