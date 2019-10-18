В Подмосковье запустили I линию крупнейшего комплекса по переработке отходов

Первая сортировочная линия самого крупного в России комплекса по переработке отходов (КПО) начала работать в Коломенском округе Подмосковья. Для участия в ее запуске в село Мячково, на территории которого построен этот комплекс, приехали глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Это уже четвертый КПО, открытый в Подмосковье за последние полтора года. И первый, который по нацпроекту "Экология" в области строит компания "РТ-Инвест", входящая в госкорпорацию Ростех. Причем, эти инвесторы мелочиться не стали и отгрохали комплекс мощностью до 650 тысяч тонн отходов в год, половина которых будет идти на переработку.

"Еще два таких комплекса мы планируем открыть в Подмосковье до конца декабря и один - в следующем году. Суммарные инвестиции в проект составляют 14 миллиардов рублей", - подчеркнул Сергей Чемезов. За цифрой стоит огромный социальный эффект - и это не только 560 новых рабочих мест, созданных на КПО в Мячково. Это еще и возможность закрыть расположенный в Коломне мусорный полигон "Воловичи" площадью 22 гектара. Всю нагрузку с полигона новый комплекс заберет на себя.

"В Московской области больше не будет городских свалок. Вместо них появятся вот такие сортировочные комплексы с самыми современными технологиями. Здесь предусмотрены и химическая переработка органических отходов, и цифровой контроль за каждым граммом поступающего мусора. Через месяц комплекс начнет работать в полную силу", - отметил, в свою очередь Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил всех причастных к становлению новой системы обращения с отходами в Подмосковье: и инвесторов, которые вкладывают средства в ее развитие, и жителей, с энтузиазмом включившихся в процесс сортировки мусора. "Именно раздельный сбор сегодня позволяет нам не захоранивать уже порядка двух миллионов тонн отходов, такого эффекта никто не ожидал", - признался Воробьев.

Гостям, приехавшим на открытие первой линии, показали, как будет работать комплекс. На въезде все мусоровозы проходят радиационный контроль и автоматическое взвешивание. После разгрузки начинают работать сортировщики. Они отбирают из общей массы мусора крупные предметы. А с основной массой работы справляется автоматика - умные сепараторы могут даже пластики раскладывать по размерам и видам. Все, что можно выделить для переработки, они находят и выделяют. Вся органика отправляется на компостирование, из нее за несколько недель сделают технический грунт, пригодный, например, для ремонта дорог. И лишь небольшая часть оставшихся после сортировки хвостов идет под захоронение на расположенном рядом участке, дно которого выстлано трехслойным противофильтрационным экраном, оберегающим почву от загрязнения.

"Этот комплекс соответствует всем европейским стандартам, а в чем-то даже их превосходит, - уверен Андрей Шипелов. - К концу 2022 года в Подмосковье будет полностью создана система, которая позволит минимизировать полигонные захоронения до 15 процентов. А мы уже думаем над следующей задачей - как достигнуть нулевого захоронения".