В Сколково откроется высокотехнологичный реабилитационный центр

В медкластере в Сколково в течение полутора-двух лет откроется высокотехнологичный реабилитационный центр, сообщил журналистам Эммануэль Массон, генеральный директор французской компании Orpea Group, которая работает над этим проектом.

Строительство будет вестись в рамках софинансирования холдинга и правительства Москвы. "Холдинг вложит около 6 млн евро в современные технологии и оборудование, а корпуса будущей клиники построят за счет города", - добавил генеральный директор Orpea Group. Быстрой окупаемости французы не ждут, для них это не вопрос номер один, заметил гендиректор: "Мы приходим надолго".

В новом реабилитационном центре расположится стационар на 200 коек и амбулаторное отделение на 50 коек - держать пациента долго на больничной койке французы считают неэффективным для самого человека и накладным для клиники. Поэтому по мере улучшения состояния пациента будут отпускать домой с тем, чтобы в назначенное время он мог вернуться для контроля его самочувствия и получения необходимых реабилитационных услуг. Ожидается, что в год центр будет принимать 3,5 тысяч человек.

По словам Михаила Югая, генерального директора Фонда международного медицинского кластера в Сколково, реабилитация - один из приоритетов современного здравоохранения: "Развитие этого направления позволяет ускорить выздоровление многих пациентов после острых и хронических заболеваний, повысить качество их жизни, сократить период реабилитации. В России же эта сфера недостаточно развита, и для нас было важно найти клинику, который будет признанным экспертом с накопленным опытом. Orpea является ведущей европейской компанией в области реабилитации и патронажного ухода с более чем 30-летним опытом, и она отлично дополнит состав клиник, которые уже есть в медкластере. Высокие технологии реабилитации увеличат шансы пациентов на выздоровление и максимальное восстановление качества жизни. Создавая реабилитационный центр в России, Orpea принесет оригинальные стандарты, будет обучать российских специалистов в своих клиниках в Европе и в Международном медицинском кластере".

Новая клиника будет частной, как и в Париже, где стоимость лечения обходится от 150 до 200 евро в день. Платить может сам пациент, а при наличии у него страховки - страховая компания.

Напомним, что в создании ММК "Сколково" уже участвуют израильская клиника "Хадасса", южнокорейский госпиталь "Бундан" и испанская клиника "Роман Фернандес". Предварительную готовность к участию в проекте медкластера выразили 25 зарубежных клиник и пять инвесторов.