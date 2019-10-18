Владимир Ефимов: В Москве появятся экологичные автомойки замкнутого цикла

Как сообщил "РГ" заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, правительство Москвы выделило новую категорию некапитальных объектов, для размещения которых не требуется получать разрешение на строительство.

Он рассказал: "В настоящее время автомойки размещаются с предоставлением земельных участков и проведением комплекса мероприятий, предусмотренных градостроительным законодательством. После принятия этого постановления некапитальные объекты, такие как пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а также автомойки, можно будет возводить без разрешительной документации. Это позволит экономить время при их строительстве".

Вице-мэр подчеркнул, что при возведении таких объектов инвесторам в Москве предложат пользоваться современными, экологически чистыми технологиями. Например, мойки должны быть оснащены современными автономными системами очистки использованной воды, позволяющими функционировать им без подключения к сетям водоотведения. Такая технология поможет добиться существенной экономии ресурсов. Аналогичная система в настоящее время используется при обслуживании поездов МЦК, система позволяет существенно снижать использование воды и экономить ресурсы.

"Основанием для строительства может являться право собственности или договор аренды на соответствующий земельный участок", - пояснил Владимир Ефимов. А Максим Гаман, руководитель департамента городского имущества Москвы, добавил, что это постановление предусматривает для арендаторов и возможность переоформления ранее размещенных автомоек по новым правилам. Размещаться пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств будут на основании договора, заключаемого по результатам проведенного аукциона на срок до 10 лет.

По словам Максима Гамана, в настоящее время в Москве действующими являются 313 договоров аренды земельных участков, предусматривающих эксплуатацию автомоек (автомоечных постов). С 1995 года в столице было заключено 460 соответствующих договоров, которые в настоящее время являются недействующими.

Справка РГ

Изменения внесены в постановление Правительства Москвы от 2 ноября 2012 г. № 636-ПП "О размещении и установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством" и постановление Правительства Москвы от 27 августа 2012 г. № 432-ПП "О перечне случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется".