Глава Колымы захотел штрафовать главврачей за долгое ожидание талонов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил штрафовать главных врачей медицинских учреждений региона за долгое ожидание пациентами талонов на прием, а также за увольнение медработников.

"Что такое 40, 30 дней ожидания талончика? Это что за фокусы, когда у тебя норматив 15 дней или 14?", - цитирует чиновника РИА Новости.

Он считает, что, если руководители медучреждений нарушают норматив, тогда они не должны получать зарплату в полном объеме.

Кроме того, Носов отметил, что в последнее время участились случаи отъезда медиков, которые приехали в область по контракту. Отвечать за это также будут руководителей медучреждений и чиновники регионального миндрава.

"Если врач уезжает, бюджет теряет ранее зря потраченные средства. Все должны понимать, что за неэффективно потраченные средства с кого-то надо спрашивать", - объяснил губернатор.

Ранее руководством области был подписан указ, согласно которому не освоивших федеральные средства чиновников будут штрафовать.