Икру под видом сока попытались вывезти жители КНР из Хабаровска

Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО

Жители КНР попытались вывезти 21 килограмм лососевой икры под видом томатного сока. Деликатес задержали сотрудники Хабаровской таможни и регионального Россельхознадзора в речном пункте пропуска "Пассажирский".

Икру направлявшиеся в Фуюань мужчины разложили в девять тетрапаков. При этом сами они заявили, что не знали об истинном содержимом соков.

"В настоящее время груз задержан и помещен на изолированное хранение, отобраны пробы для лабораторных исследований", - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении жителей Поднебесной возбуждено административное дело по статье о сокрытии товаров от таможенного контроля.