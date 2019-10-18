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18.10.2019 10:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из Приморья начали транспортировать еще 11 белух для выпуска в море

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ВНИРО Фото: Пресс-служба ВНИРО
Фото: Пресс-служба ВНИРО

Из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье на научно-исследовательское судно Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сегодня перегрузили 11 белух. Их повезут к месту выпуска в районе Сахалинского залива. Об этом сообщается на сайте института.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Таким образом, начался очередной уже шестой этап по реализации плана выпуска морских млекопитающих из бухты Средняя в дикую природу.

Морские млекопитающие перевозятся в специально установленных на судне транспортировочных ваннах. Дорога займет три - четыре дня, животных будут сопровождать ученые ВНИРО, врачи и тренеры.

Справка "РГ"

В вольерах бухты Средняя, названых "китовой тюрьмой" за невыносимые условия содержания, находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящий момент там остались еще несколько десятков белух. Всех должны выпустить до конца осени.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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