Из Приморья начали транспортировать еще 11 белух для выпуска в море

Из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье на научно-исследовательское судно Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сегодня перегрузили 11 белух. Их повезут к месту выпуска в районе Сахалинского залива. Об этом сообщается на сайте института.

Таким образом, начался очередной уже шестой этап по реализации плана выпуска морских млекопитающих из бухты Средняя в дикую природу.

Морские млекопитающие перевозятся в специально установленных на судне транспортировочных ваннах. Дорога займет три - четыре дня, животных будут сопровождать ученые ВНИРО, врачи и тренеры.

Справка "РГ"

В вольерах бухты Средняя, названых "китовой тюрьмой" за невыносимые условия содержания, находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящий момент там остались еще несколько десятков белух. Всех должны выпустить до конца осени.