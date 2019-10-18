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18.10.2019 06:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Курилах агрессивная медведица напала на двух рыбаков

Текст: Евгения Шерешевская

Двое жителей курильского острова Кунашир госпитализированы с травмами, нанесенными медведицей, сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.

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По его словам, мужчины ловили рыбу в нескольких километрах от Южно-Курильска, когда на берег вышла агрессивно настроенная медведица с детенышами. Пострадавшим от лап хищницы рыбакам удалось добраться до автомобиля и уехать.

Однако позже выяснилось, что ранения серьезные. Сейчас оба участника происшествия находятся в центральной районной больнице. Причем, одного из мужчин в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение. Травмы второго рыбака не настолько опасны.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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