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18.10.2019 04:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине сгорели два аварийных дома

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Агентство по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области Фото: Агентство по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области
Фото: Агентство по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области

Два двухэтажных деревянных дома загорелись вечером 17 октября в планировочном районе Южно-Сахалинска Березняки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Пожарные прибыли через семь минут после тревожного сообщения, когда огонь успел охватить не только дома, но также хозпостройки и гаражи на площади 300 квадратных метров. Жильцы к этому времени самостоятельно покинули квартиры.

На локализацию пожара ушло менее полутора часов, но чтобы полностью потушить его, огнеборцам понадобилось еще более семи часов. По данным главного управления МЧС России по региону, в тушении было задействовано более 25 человек и шесть единиц техники.

Никто из людей физически не пострадал. Причины возгорания пока не выяснены.

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Оставшимся без крова жильцам сгоревших домов в качестве временного пристанища предложили помещение оздоровительно-досугового центра "Юбилейный". Для них организовано питание. Часть погорельцев приютили родственники.

Глава региона Валерий Лимаренко распорядился ускорить оказание материальной помощи жителям Березняков, лишившимся крыши над головой. Первые выплаты планируется сделать 18 октября.

Для переселения жильцов сгоревших домов, которые ранее были признаны аварийными, уже ведется строительство нового жилья. Сдать новостройки в эксплуатацию планируется в первом квартале 2020 года.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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