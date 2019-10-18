На Сахалине вынесли приговор экс-свидетелю по делу Хорошавина

Южно-Сахалинский городской суд сегодня вынес приговор Вячеславу Горбачеву, бывшему главному свидетелю по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

Горбачев ранее был главой его секретариата. Сначала он проходил свидетелем, но затем ему предъявили обвинение. Следствие считает, что Горбачев как минимум пять раз получал взятки в особо крупном размере. Именно он по указке Хорошавина находил предпринимателей, договаривался с ними о взятках и брал их. Полученные деньги хранил дома до момента передачи.

Свою вину по всем эпизодам он признал. Как сообщает ТАСС, суд приговорил Горбачева к семи годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Напомним, в феврале 2018 года суд признал экс-губернатора Александра Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

По тому же делу проходили бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин и экс-советник главы региона Андрей Икрамов. Первый получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, второй - девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей. В конце мая Карепкина и Икрамова этапировали в разные колонии Хабаровского края.

Хорошавин после вынесения приговора изучал материалы второго уголовного дела, фигурантом которого он является, - о взятках на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году.