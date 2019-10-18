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18.10.2019 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинским погорельцам из Березняков пообещали новоселье в этом году

Текст: Евгения Шерешевская

Жильцы двух сгоревших аварийных домов в планировочном районе Южно-Сахалинска Березняки могут получить новое жилье уже к Новому году. По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, об этом губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил на встрече с погорельцами.

Фото: Агентство по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области
На Сахалине сгорели два аварийных дома

Новые дома для жильцов "аварийки" начали возводить до пожара, сдача новостроек планировалась в первом квартале 2020 года. Но губернатор поручил ускорить процесс с помощью специального режима приемки. Новоселы будут въезжать в квартиры по готовности подъезда.

В непростой ситуации оказались 13 семей из Березняков. Им уже начали выплачивать денежную помощь, размер которой - 320 тысяч рублей на человека.

Вместе с профильными специалистами губернатор помог разобраться погорельцам в спорных вопросах. Анастасия Щербак не была прописана в сгоревшем доме - снимала квартиру, но из-за пожара лишилась документов и имущества.

- Вы тоже можете рассчитывать на выплаты. Но для этого вам нужно подтвердить в суде факт постоянного проживания. Это сделать довольно легко. Мы вам поможем с исковым заявлением. У нас такая практика уже есть, - отметила региональный министр соцзащиты Елена Касьянова.

Валерий Лимаренко заверил, что каждому из лишившихся крова помогут подобрать временное жилье. Некоторых уже разместили в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный".

Напомним, два дома в Березняках загорелись вечером 17 октября. Жильцы покинули квартиры до приезда пожарных. Физически никто не пострадал.

По словам очевидцев, пожар начался с хозпостроек, расположенных рядом с домами. Специалисты госпожнадзора установят более точную причину возгорания.

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