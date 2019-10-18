Сотрудников минздрава Приамурья заподозрили в коррупции

Правительству Амурской области минувшим летом пришлось поменять практически все технические задания на закупку дорогостоящего медицинского оборудования.

- Все дело в том, что техзадания были заточены под одного производителя. Многие знают, как это делается: выделяется региональный дилер от производителя, только одна компания может продавать эту продукцию на Дальний Восток. Потом с помощью тех врачей, которые будут работать на этом оборудовании в больнице, формируется техзадание именно под одного производителя. Но задание такое, что только это оборудование может выиграть торги. И это оно закупается на тридцать процентов дороже, чем стоит при аналогичных закупках на рынке, - рассказал "РГ" губернатор Приамурья Василий Орлов.

По словам главы региона, в этих сомнительных схемах были замечены и ведущие специалисты здравоохранения. По ним в региональном минздраве собирались действовать и на следующий год.

- Это десятки и сотни миллионов рублей. Это коррупция называется. Этой темой по моей просьбе занимаются силовики самым подробным образом,- заявил Орлов.

В СК РФ по Амурской области от комментариев по данному вопросу отказались.