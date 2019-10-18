Убивший жену на глазах у детей читинец арестован на два месяца

Черновский районный суд Читы постановил на время следствия отправить под стражу 46-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своей 34-летней жены.

"Мера пресечения избрана по 13 декабря 2019 года", - сообщила помощник председателя суда Екатерина Софронова.

Пока постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

Ранее стало известно, что преступление мужчина совершил на улице, на глазах двух детей. Он был пьян и несколько раз удалил женщину ножом, от чего та скончалась на месте. Жители соседних домов сняли конфликт на видео.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.