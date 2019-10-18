В Харбине открылась выставка современной русской живописи

В Харбине начала работу выставка современной русской масляной живописи "Красочный Новый шелковый путь". Она посвящена 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
Фото: partnery.cn
В экспозиции представлено более 200 картин-шедевров современных российских художников. Некоторые из них были награждены на Первой китайской международной биеннале живописи Dafen - 2018, проведенной Ассоциацией художников Китая.
Работы показывают различные стороны жизни России - социальную культуру, местные обычаи, а также пейзажи страны.