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18.10.2019 12:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В посольстве РФ ответили на шутку губернатора Токио о Курилах

Текст: Диана Ковалева

Посольство России в Facebook ответило на слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая предложила провести марафон и соревнования по спортивной ходьбе в рамках Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.

"К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио - уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся", - говорится в комментарии.

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В посольстве РФ также подчеркнули, что "спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток".

Напомним, что ранее Коикэ в шутку предложила провести состязания по спортивной ходьбе Олимпийских игр 2020 на "северных территориях" - так в Японии называют южные Курильские острова.

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