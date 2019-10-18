В сахалинский порт Корсаков отправился корабль Балтийского флота

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" вышел из порта Петропавловска-Камчатского и направляется к берегам Сахалина, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

После захода в сахалинский порт Корсаков учебное судно отправится во Владивосток.

На Камчатку "Перекоп" прибыл из Североморска по Северному морскому пути с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова на борту. А в Петропавловске Камчатском на борт корабля приняли одиннадцатиклассников Владивостокского Нахимовского военно-морского училища.

За время плавания курсанты и нахимовцы учатся нести штурманскую вахту и отрабатывают другие важные для моряков навыки.

Справка "РГ"

Длина корпуса учебного корабля "Перекоп" - 138 метров, полное водоизмещение - 7200 тонн. Корабль принят в состав ВМФ СССР в 1977 году.