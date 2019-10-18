Во Владивостоке поезд сбил пенсионера

Транспортная полиция Владивостока проводит проверку по факту гибели пожилого мужчины под колесами поезда.

ЧП произошло на перегоне станции Седанка - Океанская. Машинист электропоезда "Владивосток-Кневичи" применил экстренное торможение для предотвращения наезда на мужчину.

"80-летний местный житель шел по железнодорожным путям и не реагировал на звуковой сигнал железнодорожного состава", - сообщает УТ МВД по ДФО.

Несмотря на предпринятые меры, избежать столкновения не удалось. Мужчина оказался смертельно травмирован.

Результаты проверки передадут в Приморский следственный отдел Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.