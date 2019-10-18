Новости

Школы атаковали мошенники, выманивающие деньги за призовые поездки 08:15
Появилось видео обрушения моста в Китае, раздавившего три автомобиля 08:15
Икру под видом сока попытались вывезти жители КНР из Хабаровска 08:09
Убивший жену на глазах у детей читинец арестован на два месяца 07:46
Президент UFC не утвердил бой Макгрегор - Эдгар 07:44
Во Владивостоке поезд сбил пенсионера 07:35
Прокуратура начала проверку после неудачной посадки самолета в Якутии 07:06
На Сахалине вынесли приговор экс-свидетелю по делу Хорошавина 06:49
Япония присоединится к лунной программе НАСА 06:49
National Interest назвал российское "оружие Судного дня" 06:42
На Курилах агрессивная медведица напала на двух рыбаков 06:31
На Сахалине организуют проверку инцидента с избиением школьницы 06:24
В Якутии самолет выкатился за пределы ВВП 06:18
Сотрудник Пентагона даст показания в рамках дела об импичменте 05:46
В сахалинский порт Корсаков отправился корабль Балтийского флота 05:42
Под Красноярском загорелись вагоны с пиломатериалами и склад древесины 05:00
В Магадане двое мужчин избили редактора местного СМИ 04:57
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты 04:49
Трамп выразил уверенность в сохранности ядерного оружия США в Турции 04:37
На Сахалине сгорели два аварийных дома 04:26
В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол 04:05
Трамп сообщил о "полном контроле" над ДАИШ 04:04
В Мексике задержан один из сыновей наркобарона "Коротышки" 03:39
Трамп подтвердил отставку министра энергетики 03:12
Власти Нью-Йорка ликвидируют самую крупную тюрьму в мире 02:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
18.10.2019 07:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке поезд сбил пенсионера

Текст: Юлия Гарднер

Транспортная полиция Владивостока проводит проверку по факту гибели пожилого мужчины под колесами поезда.

Фото: iStock
В Приморье пенсионерки остановили поезд, чтобы покормить собак

ЧП произошло на перегоне станции Седанка - Океанская. Машинист электропоезда "Владивосток-Кневичи" применил экстренное торможение для предотвращения наезда на мужчину.

"80-летний местный житель шел по железнодорожным путям и не реагировал на звуковой сигнал железнодорожного состава", - сообщает УТ МВД по ДФО.

Несмотря на предпринятые меры, избежать столкновения не удалось. Мужчина оказался смертельно травмирован.

Результаты проверки передадут в Приморский следственный отдел Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest назвал российское "оружие Судного дня"
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии
Власти Каталонии призвали туристов быть осторожными 18 октября
США объяснили приостановку финансовой помощи Киеву