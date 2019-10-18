Самарская область стала лидером по количеству СМСП в Поволжье

В правительстве Самарской области прошло первое заседание общественного совета министерства экономического развития и инвестиций региона созыва 2019 года. В нем приняли участие представители малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и региональных властей.

На первом заседании совет рассмотрел вопросы, связанные с ходом реализации ключевых показателей нацпроектов.

По словам руководителя департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Ларисы Названовой, одна из задач региона в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - увеличение численности занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), включая индивидуальный бизнес, до 535 тысяч человек к 2024 году. По данным единого реестра CМСП , в 2019 году этот показатель уже достиг 450 тысяч. Более того, Самарская область является лидером по этому показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа. В том числе это стало возможно благодаря слаженной работе минэкономразвития и инвестиций региона и курируемых учреждений. Так, специально для работы с инвесторами в области создано Агентство по привлечению инвестиций, которое работает с бизнесом в режиме "одного окна".

Заместитель министра Алексей Ильметов рассказал о возможностях для предпринимателей, ориентированных на зарубежные рынки. По нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" регион к 2024 должен увеличить промышленный несырьевой экспорт с 2,1 миллиарда долларов до 3,1 миллиарда. Помимо федеральных мер поддержки бизнеса, связанных с компенсацией затрат промышленников и предприятий сельскохозяйственной и пищевой направленности, регион оказывает поддержку самостоятельно.

В частности, в Самарской области работает специализированная организация Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Специалисты компании и компании-партнеры помогают составлять коммерческое предложение для целевого иностранного рынка, проводят экспертизу и сопровождение внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам таможенного оформления экспорта, помогают перевести на иностранный язык презентационные материалы. За три квартала 2019 года ЦПЭ оказал более 200 услуг для 170 предприятий. В результате более 40 самарских компаний уже заключили экспортные контракты на 300 миллионов долларов.

Справка "РГ"

Общественный совет министерства экономического развития и инвестиций Самарской области вырабатывает предложения, которые могут стать основой для системных решений в сфере региональной экономической политики. За три года работы члены совета предложили более трех десятков инициатив, направленных на совершенствование работы министерства. Совет помогает властям наращивать открытую и предметную работу с общественными объединениями, профсоюзами, бизнесом, а также инициировать независимую гражданскую экспертизу министерских нормативных актов. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, министерству совместно с членами общественного совета нового созыва крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, двигаться к достижению всех намеченных целей, чтобы граждане и бизнес почувствовали реальные позитивные и практические результаты совместной работы.