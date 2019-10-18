Самолет из Таиланда сел в Казани из-за смерти девочки

Самолет, выполнявший рейс Пкухет - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани.

Поднявшиеся на борт медики констатировали смерть одной из пассажирок, гражданки Израиля 2018 года рождения.

18 октября в 16.00 Airbus A330 совершил посадку из-за остановки дыхания у пассажирки. Оперативные службы - в том числе скорая помощь, - прибыли к месту стоянки заблаговременно. Несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Татарстану.

На борту самолета находились 12 членов экипажа и 274 пассажира - в том числе 42 ребенка.