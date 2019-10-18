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18.10.2019 14:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии мужчина выстрелил в голову охотинспектору

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Куюргазинском районе сотрудники ГИБДД задержали двоих мужчин, которые стреляли в сотрудника минприроды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, разместив там же видео с места происшествия.

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Как уточнили в пресс-службе министерства природопользования и экологии РБ, произошло нападение на их сотрудника в ходе рейда в охотничьих угодьях Куюргазинского района ночью 17 октября. Участники рейда, обнаружив автомобиль "УАЗ" в поле, заподозрили, что это браконьеры, и подъехали для проверки. Первым к машине, в которую запрыгнули двое мужчин, подбежал 56-летний государственный охотинспектор Стерлитамакской службы по охране и использованию объектов животного мира. Он попытался открыть дверь, и в этот момент прозвучал выстрел, а "УАЗ" поехал.

Инспектор тут же встал, и не смотря рану на лице, вместе с коллегами продолжил погоню за преступниками. Через 15 минут экипаж ДПС остановил "УАЗ" на трассе Уфа-Оренбург, и задержал двоих 19-летних мужчин. Их доставили в отдел полиции. Оружие к этому времени они успели где-то выбросить. По одной из версий, задержанные занимались кражами деталей с сельхозтехники.

По словам начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиля Биргулиева, у госинспектора повреждена нижняя челюсть, зубы и язык. Сейчас он в отделении травматологии больницы в Кумертау. В ведомстве рассмотрят вопрос о награждении  сотрудника.

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