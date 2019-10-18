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18.10.2019 14:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Казани открылся всемирный конгресс World Urban Parks-2019

Текст: Олег Корякин
С 18 по 20 октября в столице Татарстане будет проходить международный урбанистический форум.
Фото: Олег Косов/РГ Фото: Олег Косов/РГ
Фото: Олег Косов/РГ

Более тысячи гостей прибыли в центр "Казан-Экспо" на конгресс World Urban Parks-2019.

Организован он ассоциацией World Urban Parks, правительством Республики Татарстан при поддержке Минстроя России.

Главная тема форума - "Парки и города - развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан".

Своми мыслями на этот счет поделятся эксперты в сфере архитектуры, урбанистики и ландшафтного дизайна.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В числе спикеров, создатель и экс-генеральный директор сингапурского парка Gardens by the Bay доктор Киат В. Тан. Он расскажет, как ему удалось превратить Сингапур из индустриального мегаполиса в "город в парке".

В результате реформ доктора Тана сады Сингапура были признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще один гость, американский архитектор Кен Смит. Его бюро занималось восстановлением Нижнего Манхэттена после трагедии 9/11, реорганизовывала набережные.

Британский ландшафтный архитектор Мэри Боуман известна как автор фонтана Принцессы Дианы, бизнес-центра International Quarter London, жилого комплекса Lincoln Square. Сейчас она занимается реорганизацию территории, прилегающей к Эйфелевой башне в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году.

В завершающий день конгресса участники посетят парки Казани. Они познакомятся с программой развития общественных пространств, которая реализуется в Татарстане с 2015 года.

За это время было благоустроено 328 парков, набережных, пешеходных улиц, скверов и площадей.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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