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18.10.2019 20:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье предпенсионеры смогут бесплатно получить помощь юриста

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Безработные жители Оренбуржья предпенсионного возраста смогут бесплатно получить юридическую помощь. Соответствующие поправки в региональный закон приняты на последней сессии Заксобрания области.

Как сообщило министерство социального развития региона, разработанный ведомством проект с предложением дополнить закон Оренбургской области о бесплатной юридической помощи еще одной льготной категорией, был внесен на рассмотрение депутатов в июне.

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
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- Согласно тексту проекта, бесплатную юридическую помощь в государственном казенном учреждении "Государственное юридическое бюро Оренбургской области" и у адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, смогут получать граждане предпенсионного возраста, признанные в установленном порядке безработными, - уточнили в минсоцразвития. - Предпенсионный возраст - это предшествующий назначению страховой пенсии по старости возрастной период продолжительностью до пяти лет.

В сентябре проект был рассмотрен депутатами ЗС Оренбуржья в первом чтении. А на заседании 16 октября был принят во втором чтении. Закон вступит в действие после подписания его губернатором и официального опубликования.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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