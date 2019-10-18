В Прикамье школьница упала с крыши дома из-за селфи

В поселке Менделеево Пермского края ученица 5 класса упала с крыши 18-метрового здания. В настоящее время она с тяжелыми травмами госпитализирована.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, падение с крыши произошло, предположительно, из-за того, что девочка хотела сделать селфи на камеру своего смартфона, но не удержала равновесие.

В настоящее время полицейскими по факту получения несовершеннолетней травм проводится проверка.

При этом стражи порядка призывают родителей объяснить своим детям элементарные правила безопасности, которые помогут уберечь их от несчастных случаев.