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18.10.2019 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье школьница упала с крыши дома из-за селфи

Текст: Алексей Трапезников

В поселке Менделеево Пермского края ученица 5 класса упала с крыши 18-метрового здания. В настоящее время она с тяжелыми травмами госпитализирована.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Омичка во время селфи прострелила себе голову

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, падение с крыши произошло, предположительно, из-за того, что девочка хотела сделать селфи на камеру своего смартфона, но не удержала равновесие.

В настоящее время полицейскими по факту получения несовершеннолетней травм проводится проверка.

При этом стражи порядка призывают родителей объяснить своим детям элементарные правила безопасности, которые помогут уберечь их от несчастных случаев.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Селфи: модное, но опасное увлечение
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