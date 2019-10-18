В Саратове возбуждены уголовные дела из-за массового отстрела собак

По сообщению саратовского регионального управления МВД, возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с животными в составе группы лиц по предварительному сговору организованной группой и превышении должностных полномочий представителями муниципального бюджетного учреждения.

Уже задержаны по подозрению в жестоком обращении с животными работники одного из муниципальных учреждений, учредителем которого является комитет дорожного хозяйства Саратова.

По данным полиции, представители этого предприятия должны были отлавливать на улицах города безнадзорных животных и помещать их в приют. Однако вместо этого ежедневно по ночам они занимались отстрелом собак.

При личном досмотре у троих задержанным были изъяты пневматическое оружие в снаряженном состоянии, дротики и шприцы с препаратом, предназначенным для умерщвления животных.

Кроме того, правоохранители выяснили, что денежные средства, выделяемые на отлов, вакцинирование и содержание животных, присваивались должностными лицами муниципального учреждения. Сумма ущерба, причиненного бюджету Саратовской области, может превышать 1,3 миллиона рублей.