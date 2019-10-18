Жителей оренбургской глубинки будут обслуживать мобильные поликлиники

В оренбургскую глубинку приедут мобильные поликлиники: три передвижных диагностических комплекса на днях поступили регион. Их получили Кувандыкская горбольница, Бузулукская больница скорой медицинской помощи и Оренбургская областная клиническая больница.

Как сообщили в минздраве Оренбуржья, мобильные поликлиники закуплены в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи". Стоимость одного комплекса - 22 миллиона рублей.

- Каждый из них включает в себя кабинеты офтальмолога, гинеколога, аппарат УЗИ, рентген-оборудование. На базе "передвижки" есть лаборатория, - уточнили в ведомстве. - Кроме того, в работе выездной поликлиники будут участвовать узкие специалисты разных профилей. Мобильный комплекс оборудован подъемником для пациентов с ограниченными возможностями.

Передвижные комплексы будут использоваться для проведения профосмотров и диспансеризации взрослых и детей в глубинке, а также для оказания первичной специализированной медпомощи жителям отдаленных и труднодоступных сел в центральной, западной и восточной территориях области.

Первый рабочий выезд поликлиники на колесах состоится в ноябре.