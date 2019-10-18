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18.10.2019 20:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей оренбургской глубинки будут обслуживать мобильные поликлиники

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В оренбургскую глубинку приедут мобильные поликлиники: три передвижных диагностических комплекса на днях поступили регион. Их получили Кувандыкская горбольница, Бузулукская больница скорой медицинской помощи и Оренбургская областная клиническая больница.
Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области
Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области

Как сообщили в минздраве Оренбуржья, мобильные поликлиники закуплены в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи". Стоимость одного комплекса - 22 миллиона рублей.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости
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- Каждый из них включает в себя кабинеты офтальмолога, гинеколога, аппарат УЗИ, рентген-оборудование. На базе "передвижки" есть лаборатория, - уточнили в ведомстве. - Кроме того, в работе выездной поликлиники будут участвовать узкие специалисты разных профилей. Мобильный комплекс оборудован подъемником для пациентов с ограниченными возможностями.

Передвижные комплексы будут использоваться для проведения профосмотров и диспансеризации взрослых и детей в глубинке, а также для оказания первичной специализированной медпомощи жителям отдаленных и труднодоступных сел в центральной, западной и восточной территориях области.

Первый рабочий выезд поликлиники на колесах состоится в ноябре.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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