Новости

Под Красноярском загорелись вагоны с пиломатериалами и склад древесины 05:00
В Магадане двое мужчин избили редактора местного СМИ 04:57
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты 04:49
Трамп выразил уверенность в сохранности ядерного оружия США в Турции 04:37
На Сахалине сгорели два аварийных дома 04:26
В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол 04:05
Трамп сообщил о "полном контроле" над ДАИШ 04:04
В Мексике задержан один из сыновей наркобарона "Коротышки" 03:39
Трамп подтвердил отставку министра энергетики 03:12
Власти Нью-Йорка ликвидируют самую крупную тюрьму в мире 02:40
Тело модели найдено в ящике с бетоном в пустыне Невада 02:36
Президент Бразилии решил не выдвигать сына на должность посла в США 02:09
За неделю разведку у границ РФ провели 23 летательных аппарата 01:24
Президент Каталонии призвал манифестантов прекратить насилие и вандализм 01:06
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции 00:59
Военная операция Турции потребует новых шагов в возвращении детей из Сирии 00:37
В США число жертв вейпинга достигло 33 человек 00:32
В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7 00:15
Власти Венеции озвучили дату введения "налога на въезд" 17.10.2019
США объяснили приостановку финансовой помощи Киеву 17.10.2019
В Госдуме ответили на инициативу украинской Рады о "возвращении Кубани" 17.10.2019
Скончалась знаменитая кубинская балерина Алисия Алонсо 17.10.2019
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко 17.10.2019
Основательница музея "Гараж" вышла замуж за греческого миллиардера 17.10.2019
2 тысячи человек вывели из ТЦ Петербурга из-за пожара 17.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
18.10.2019 05:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском загорелись вагоны с пиломатериалами и склад древесины

Вагоны и штабеля леса горят на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае. Площадь возгорания - четыре тысячи квадратных метров.

2 тысячи человек вывели из ТЦ Петербурга из-за пожара

Пожар начался в 01:30 мск. Загорелись четыре груженых пиломатериалами вагона, а также пустой вагон, две сторожки и складированные штабеля леса, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление МЧС.

Пожар удалось локализовать. На месте работают две единицы техники и пять человек, ожидается прибытие пожарного поезда. Погибших и пострадавших нет. Место ЧП оцеплено сотрудниками полиции. О причинах возгорания ничего не сообщается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии
Власти Каталонии призвали туристов быть осторожными 18 октября
Власти Нью-Йорка ликвидируют самую крупную тюрьму в мире
США объяснили приостановку финансовой помощи Киеву