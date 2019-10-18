Под Красноярском загорелись вагоны с пиломатериалами и склад древесины

Вагоны и штабеля леса горят на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае. Площадь возгорания - четыре тысячи квадратных метров.

Пожар начался в 01:30 мск. Загорелись четыре груженых пиломатериалами вагона, а также пустой вагон, две сторожки и складированные штабеля леса, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление МЧС.

Пожар удалось локализовать. На месте работают две единицы техники и пять человек, ожидается прибытие пожарного поезда. Погибших и пострадавших нет. Место ЧП оцеплено сотрудниками полиции. О причинах возгорания ничего не сообщается.