Новости

Эрдоган назвал даты завершения третьего этапа поставок С-400 в Турцию 19:06
СМИ: актрису Наталию Белохвостикову перевели из реанимации 18:55
МИД РФ начал подготовку введения электронных виз для туристов 18:51
Гостей Рима заставят платить за посещение туалетов в ресторанах и кафе 18:46
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год 18:37
Эрдоган хочет договориться с РФ о выводе курдов из Манбиджа 18:32
В Красноярском крае мэра лишили прав за пьяную езду 17:59
ЕЭК и Индонезия заключили меморандум о сотрудничестве 17:57
В МИД ДНР ответили на заявления Киева об амнистии в Донбассе 17:55
Москва закупит в 2020 году 300 электробусов 17:48
Самолет из Таиланда сел в Казани из-за смерти девочки 17:48
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО 17:40
В Карелии застрелили медведя, который пугал жителей северного поселка 17:35
Три человека пострадали в результате аварии в новой Москве 17:23
СМИ: Боеприпасы из Приднестровья отправят в Россию для утилизации 17:23
Видео: С-400 сбили крылатые ракеты под Астраханью 17:19
Глава Еврокомиссии расплакался на последнем для себя саммите ЕС 17:12
Как Porsche Taycan и Tesla Model S разгоняются до 250 километров в час 17:04
В Петербурге у сотрудницы детского сада обнаружили туберкулез 16:53
Совет Федерации и "Ростелеком" займутся цифровизацией регионов 16:52
Посол Китая в России рассказал о появлении украинских активистов в Гонконге 16:43
Блинова вышла в полуфинал турнира WTA в Люксембурге 16:38
Роспотребнадзор пояснил инициативу о сокращении пластиковых пакетов 16:36
Актриса Бочкарева заявила, что "кокаиновый скандал" делает ее сильнее 16:35
ВЦИОМ: Большинство россиян считают Путина понимающим проблемы граждан 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
18.10.2019 18:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.

Фото: iStock
Таяние арктических льдов на 70 лет опередило самые мрачные прогнозы

"Проблему необходимо решать, потому что сумма ущерба будет расти с каждым годом", - подчеркнул в интервью Крутиков. Потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в среднем в мире, и угрожает зданиям, трубопроводам и другой инфраструктуре.

Повышение температуры вызывает особую обеспокоенность у горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний. На площадь вечной мерзлоты приходится 15% российской нефти и 80% ее газовых операций. "Норникель" признает, здания, построенные на сваях, теряют свою устойчивость из-за таяния вечной мерзлоты. Поэтому впервые в Норильске начали строить дома с меньшим количеством этажей и меньшим давлением на грунт.

Кроме того, были обнаружены многочисленные новые кратеры в богатом газом регионе Ямал, что представляет опасность для трубопроводов, пишет агентство.

К 2050 году потепление может затронуть уже пятую часть всех сооружений и инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, что обойдется стране в 84 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых, в том числе профессора Университета Джорджа Вашингтона Дмитрия Стрелецкого. Это будет равно примерно 7,5% ВВП России.

"Изучение вечной мерзлоты - одна из самых несправедливо забытых задач и приоритетов государства", - сказал Крутиков в беседе с агентством. "Как министерство, отвечающее за развитие Арктики, мы не можем игнорировать эту тему, поскольку она напрямую влияет на экономическое развитие".

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Природа Общество Экология Правительство Минвостокразвития Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СФО Красноярский край УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил создать Военно-строительную компанию
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Роспотребнадзор пояснил инициативу о сокращении пластиковых пакетов
В Барселоне начались столкновения с полицией
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово