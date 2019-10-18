Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Экономический ущерб от таяния вечной мерзлоты в России составляет от 50 до 150 миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Крутиков, заместитель министра по Дальнему Востоку и развитию Арктики в интервью Bloomberg.

"Проблему необходимо решать, потому что сумма ущерба будет расти с каждым годом", - подчеркнул в интервью Крутиков. Потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в среднем в мире, и угрожает зданиям, трубопроводам и другой инфраструктуре.

Повышение температуры вызывает особую обеспокоенность у горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний. На площадь вечной мерзлоты приходится 15% российской нефти и 80% ее газовых операций. "Норникель" признает, здания, построенные на сваях, теряют свою устойчивость из-за таяния вечной мерзлоты. Поэтому впервые в Норильске начали строить дома с меньшим количеством этажей и меньшим давлением на грунт.

Кроме того, были обнаружены многочисленные новые кратеры в богатом газом регионе Ямал, что представляет опасность для трубопроводов, пишет агентство.

К 2050 году потепление может затронуть уже пятую часть всех сооружений и инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, что обойдется стране в 84 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых, в том числе профессора Университета Джорджа Вашингтона Дмитрия Стрелецкого. Это будет равно примерно 7,5% ВВП России.

"Изучение вечной мерзлоты - одна из самых несправедливо забытых задач и приоритетов государства", - сказал Крутиков в беседе с агентством. "Как министерство, отвечающее за развитие Арктики, мы не можем игнорировать эту тему, поскольку она напрямую влияет на экономическое развитие".