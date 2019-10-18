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18.10.2019 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе жена заключенного воровала для него продукты с помощью сына

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В кузбасском городе Белово полицейские задержали 28-летнюю женщину за кражу продуктов в магазине. В качестве "прикрытия" она использовала малолетнего сына.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Севастополю.
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В полицию обратилась администратор торговой организации. Она сообщила, что сотрудники внутренней службы безопасности выявили факты хищений, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Молодую мать позже задержал участковый.

Беловчанка рассказала, что ее муж отбывает наказание за серию аналогичных преступлений. Последовать примеру супруга женщина решила, собирая для него посылку. Чтобы не привлекать к себе внимание, взяла "на дело" одного из своих детей.

- В отношении задержанной составлен административный протокол по статье "Мелкое хищение", предусматривающей штраф (до пятикратной стоимости похищенного), до 50 часов обязательных работ либо до 15 суток административного ареста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Кроме того, женщина заплатит штраф в сумме 500 рублей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. А в случае продолжения противоправной деятельности ей грозит преследование по 158-й статье УК РФ ("Кража").

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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