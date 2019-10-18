В Новосибирской области к юбилею Победы отреставрируют 250 памятников

Новости

Найден самый честный водитель в мире 11:38
МИД Украины: Амнистия для ополченцев уже принята 11:35
СМИ: Турция возобновила операцию в Сирии вопреки договоренности с США 11:27
В России может появиться стрелковое оружие в новых калибрах 11:23
Лукашенко посетил Академию управления при президенте Беларуси 11:19
Сотрудников минздрава Приамурья заподозрили в коррупции 11:12
В Екатеринбурге кондуктор назвала ребенка-инвалида багажом 11:09
На Кубани многодетная мать бросила детей ради отдыха 11:05
АвтоВАЗ зарегистрировал фирменный слоган 11:00
Ученые проследили за жизнью лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне 10:56
Из Приморья начали транспортировать еще 11 белух для выпуска в море 10:52
Медведя, пугавшего граждан в центре Ухты, застрелили полицейские 10:50
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово 10:45
Компания из Хэйлунцзяна получила лицензию на разборку самолетов 10:33
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой 10:32
В Кузбассе жена заключенного воровала для него продукты с помощью сына 10:29
На Вятке осужден глава кооператива за хищение 70 млн рублей 10:29
Песков прокомментировал заявления о приостановке операции Турции в Сирии 10:16
Улицу Рождественку в Москве благоустроили 10:09
В Ростове двое мужчин с битой похитили человека 10:09
Роскосмос опубликовал снимок Крыма "вверх ногами" 10:07
Lada Largus остался без музыки 10:00
Трамп рассказал о близости США и Италии со времен Древнего Рима 09:48
Глава Колымы захотел штрафовать главврачей за долгое ожидание талонов 09:44
Видео: Киргизские акыны спели про инфляцию и обменный курс 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
18.10.2019 11:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области к юбилею Победы отреставрируют 250 памятников

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Масштабный ремонт мемориальных объектов проведут в Новосибирской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории региона отреставрируют более 250 памятников. Губернатор Андрей Травников поручил правительству в течение двух недель составить и разместить в открытом доступе полный реестр всех мемориальных объектов, которые необходимо привести в порядок к Дню Победы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Работы на Монументе Славы в Новосибирске завершат до конца недели

В то же время глава региона отметил, что приоритетной задачей, связанной с предстоящим Годом памяти и славы, остается усиление мер социальной поддержки ветеранов. Об этих направлениях подготовки к торжествам на очередном заседании Новосибирского областного организационного комитета "Победа", Андрею Травникову доложили заместитель губернатора Сергей Нелюбов, министр образования Сергей Федорчук, а также и. о. министра культуры региона Юрий Зимняков.

Среди основных задач регионального правительства - улучшение условий жизни ветеранов и повышение качества их медицинского обслуживания. Например, только на санаторно-оздоровительное лечение в 2020 году область выделит 41 миллион рублей - на пять миллионов рублей больше, чем в текущем году. На ремонт и приобретение жилья направлено еще 60 миллионов.

Напомним, 2020 год указом президента страны объявлен Годом памяти и славы. Новосибирская область традиционно присоединится к проведению праздничных акций "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти", "Бессмертный полк". Каждого ветерана наградят юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". В регионе будет издан XVIII том Книги Памяти, пройдут экспедиции поисковиков, вахты памяти, выставки архивных материалов, акции "Дорога к Обелиску". Образовательные программы пополнят акция "Их именами названы улицы", а также исторические квесты для школьников.

Справка

На сегодняшний день в области живет 14,2 тысячи ветеранов, 736 из них - участники Великой Отечественной войны.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Горбачев рассказал об обращении к Путину
National Interest назвал российское "оружие Судного дня"
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
В посольстве США объяснили приезд американских дипломатов в Северодвинск