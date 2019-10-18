В Новосибирской области к юбилею Победы отреставрируют 250 памятников

Масштабный ремонт мемориальных объектов проведут в Новосибирской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории региона отреставрируют более 250 памятников. Губернатор Андрей Травников поручил правительству в течение двух недель составить и разместить в открытом доступе полный реестр всех мемориальных объектов, которые необходимо привести в порядок к Дню Победы.

В то же время глава региона отметил, что приоритетной задачей, связанной с предстоящим Годом памяти и славы, остается усиление мер социальной поддержки ветеранов. Об этих направлениях подготовки к торжествам на очередном заседании Новосибирского областного организационного комитета "Победа", Андрею Травникову доложили заместитель губернатора Сергей Нелюбов, министр образования Сергей Федорчук, а также и. о. министра культуры региона Юрий Зимняков.

Среди основных задач регионального правительства - улучшение условий жизни ветеранов и повышение качества их медицинского обслуживания. Например, только на санаторно-оздоровительное лечение в 2020 году область выделит 41 миллион рублей - на пять миллионов рублей больше, чем в текущем году. На ремонт и приобретение жилья направлено еще 60 миллионов.

Напомним, 2020 год указом президента страны объявлен Годом памяти и славы. Новосибирская область традиционно присоединится к проведению праздничных акций "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти", "Бессмертный полк". Каждого ветерана наградят юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". В регионе будет издан XVIII том Книги Памяти, пройдут экспедиции поисковиков, вахты памяти, выставки архивных материалов, акции "Дорога к Обелиску". Образовательные программы пополнят акция "Их именами названы улицы", а также исторические квесты для школьников.

Справка

На сегодняшний день в области живет 14,2 тысячи ветеранов, 736 из них - участники Великой Отечественной войны.