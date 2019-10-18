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18.10.2019,  
16:36
Текст:  Николай Грищенко

Новый центр подготовки подводного спецназа открылся в Дагестане

Боевые пловцы Каспийской̆ флотилии провели первые подводные стрельбы в новом учебно-тренировочном комплексе. В занятиях участвовали одновременно 18 водолазов, которые отрабатывали в бассейне упражнения по захвату и уничтожению подводного противника.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, морские спецназовцы использовали новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания. Кроме того, аквалангисты были одеты в специальные бронежилеты.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Для подводной стрельбы применялись пистолеты СПП-1 и автоматы АПС-55. Специальный пистолет подводный-1 имеет дальность стрельбы стрелами под водой до 17 метров. Автомат подводный специальный, рассчитанный на 26 зарядов, бьет на дистанцию до 30 метров.

Площадь учебного центра - 2 200 квадратных метров. База рассчитана на обучение 90 человек одновременно. Главный элемент центра - бассейн с экраном для подводной стрельбы. Он представляет собой цельнометаллическую чашу глубиной около 10 метров. В нем можно создать любые условия, имитирующие Каспийское море и зимой, и летом. А на дне можно размещать макеты корпусов кораблей: для отработки разминирования и минирования судов.

Кроме того, оборудованы классы военно-медицинской и специальной подготовки, водолазы тренируются в барокомплексе РБК-1600, который может одновременно принимать до шести человек. До этого использовали мобильные барокамеры, куда помещался лишь один водолаз.

"Военнослужащие отряда специального назначения борьбы с подводными диверсантами круглогодично обеспечивают безопасность кораблей Каспийской флотилии в пунктах базирования и во время стоянок на незащищенных рейдах", - подчеркнули в ЮВО.

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