Спецназ в иллюминаторе - именно такие несколько странные слова приходят на язык, когда видишь проплывающих на 6-метровой глубине вооруженных до зубов боевых пловцов.

Подводный спецназ - это матросы, старшины и офицеры 137-го отряда спецназначения краснознаменной Каспийской флотилии. До них от меня рукой подать, хотя я не в воде. Потому что они на дне бассейна, а я рядом, у смотрового окна-иллюминатора.

У вероятного противника тоже есть военные ныряльщики. В море победит тот, у кого выше боевой дух и лучшая подготовка. С духом на нашем флоте никогда не было проблем, а вот до недавнего времени на Каспии и мечтать не могли о подобном учебно-тренировочном комплексе. Построен он в Каспийске: четырехэтажное здание площадью 2200 кв. метров.

Учебная база рассчитана на обучение 90 человек одновременно. В приоритете - те, кто работает под водой. Но это не только бойцы спецназначения, но внештатные водолазы из экипажей кораблей.

Оборудованы классы военно-медицинской и специальной подготовки, водолазы тренируются в новеньком барокомплексе РБК-1600. Но главный учебный объект - бассейн: 25 метров в длину, 8,5 - в ширину, 6 - в глубину. В нем можно создать любые условия, имитирующие Каспий: зимний или летний, ночной или дневной. Скоро на дне установят макеты корпусов кораблей: для отработки минирования и разминирования.

- А барокамера предназначена для декомпрессии водолазов, - рассказывает капитан-лейтенант Евгений Щетко. - Одновременно она вмещает до 6 человек. До этого использовали мобильные барокамеры на базе "КАМАЗа". В той помещался лишь один водолаз.

Вылечить декомпрессионную болезнь без такого оборудования нереально. А водолаз всегда в зоне риска: баротравмы, синдромы и отравления.

И наконец, изюминка комплекса: подводный тир. Еще с советских времен мы - лидеры в области разработки т.н. двухсредных автоматов и пистолетов (оружия, которое можно применять как под водой, так и на суше). А теперь на Каспии у нас есть самый совершенный тир боевых пловцов на планете.

Определениями "самый совершенный" в отношении к инфраструктуре Каспийской флотилии, прямо скажем, на флоте раньше не злоупотребляли. Эта флотилия традиционно была самым малочисленным объединением ВМФ России. Чему есть объяснение: Каспий - внутренний замкнутый водоем на стыке Азии и Европы. Фактически это бессточное озеро, которое лишь из-за огромных размеров называют морем. Пять государств, которые им владеют, не имеют между собой непреодолимых противоречий, поэтому крейсеров и полноценных подводных лодок здесь никогда не было.

Политические реалии и новые российские технологии все изменили. Реалии - это угроза исламского радикализма и вненационального терроризма. Технологии - феноменальные возможности крылатой ракеты "Калибр". Осенью 2015 года прямо из Каспия корабли "Дагестан", "Углич", "Град Свияжск" и "Великий Устюг" обрушили 26 "Калибров" на базы и укрепрайоны исламских радикалов в Сирии.

Со стратегической позиции географическая локация флотилии раньше была не очень выгодной: многие корабли и суда базировались в Астрахани. Зимой волжский фарватер скован льдом. По решению министра обороны Сергея Шойгу корабли планомерно переводят в Махачкалу и ее город-спутник Каспийск. С декабря прошлого года здесь базируется уже более 20 кораблей, включая новейшие - носители "Калибров". Они решают задачи, которые раньше были под силу крейсерам в составе больших флотов.

Конечно, кроме подводных тиров морякам нужны и такие традиционные объекты, как жилые дома (на 2,5 тыс. семей), казармы, столовые, госпиталь, спортивные комплексы. А для растущего числа боевых кораблей - современные оградительные молы с причалами, равно как судоремонтные мощности.

Что забыл водолаз в стратосфере? Мир полон угроз, и может возникнуть необходимость самолетом доставить боевых пловцов в дальнюю точку океана

Все это интенсивно строится и создается. Многое уже введено в строй, десятки объектов сдадут в этом году. Особый акцент на безопасности и антитеррористической защите. Периметр баз надежно закрыт 4,5-метровым кирпичным ограждением с современными техническими средствами охраны.

Командование флотилии принимают служебные помещения в новом административном здании, а на берегу завершается обустройство новой причальной стенки. И еще много предстоит сделать.

Очень скоро в комплексе в Каспийске боевые пловцы расширят границы возможного. А именно: смогут тренироваться на высотах до 8000 метров. Такие условия им создадут в барокамере.

Что забыл водолаз в стратосфере? Мир полон угроз, и может возникнуть необходимость, чтобы военно-транспортные самолеты доставили боевых пловцов туда, куда нужно. В любую точку мирового океана.

Но это - в недалеком будущем. А пока вернемся в тир.

Подводное оружие - 4-ствольный СПП (Специальный пистолет подводный) с дальностью стрельбы стрелами под водой до 17 метров и 26-зарядный АПС (Автомат подводный специальный), стреляющий до 30 метров. Созданы в Туле и в подмосковном Климовске еще во времена СССР. Уже есть и более совершенные системы, например, автоматы АДС. Под водой стреляет специальными длинными пулями. На суше пловец просто меняет магазин и ведет огонь обычными автоматными патронами. Никаких манипуляций, как это было раньше с автоматом-предшественником, совершать теперь не надо. Вышел из воды и - в бой.

Хотя при всем совершенстве стрелкового оружия лично я долго не мог выпустить из рук "классику жанра": брутальный водолазный нож. Сделан в Орехово-Зуево. Что называется: ведь можем же, когда захотим.

О том, насколько опасная работа у боевых пловцов, нам удалось увидеть в деле. Командование флотилии предоставило возможность выйти в море. Фотокорреспондент - на сторожевике "Дагестан", автор этих строк - на малом ракетном корабле "Углич". Корабли сбивали воздушные цели, расстреливали из пулеметов плавающие мины. В каюте командира "Углича" обратил внимание на композицию: фото стартующей ракеты "Калибр" и фрагмент какого-то материала. Что это? Оказалось, реликвия: композитная плитка крышки контейнера "Калибра". Именно той первой ракеты, которую "Углич" выпустил по базе исламских радикалов на территории Сирии.

В большом "морском бое" тренировка по противодиверсионному гранатометанию казалась рутинным эпизодом. Матросы стреляют в воду из гранатомета ДП-61 "Дуэль" и бросают в воду гранаты. Через несколько секунд - глухой подводный взрыв. На поверхности воды черное пятно, это ил и грунт. Мы на мелководье, до дна здесь 12 метров. Обмениваюсь ощущениями с коллегами: всем показалось, что почувствовали удар. Хотя возможно ли? Это обычная граната, а мы ведь стоим на палубе корабля, чье водоизмещение почти 1000 тонн!

"В радиусе 18 метров от эпицентра взрыва под водой пловец гарантированно погибает", - лаконично сообщает командир "Углича" Михаил Степанов.

Что называется: эта служба и опасна, и трудна. Поэтому пловец должен эффективно и быстро выполнить поставленную задачу. И исчезнуть. И пусть вражеские гранаты поднимают грунт со дна там, где наших уже и след простыл.